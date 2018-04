Cristiano: “No entiendo las protestas, es un penalti muy claro”

Cristiano Ronaldo dio el pase al Real Madrid gracias a su tanto de penalti en el último minuto. “Hemos sufrido, nos sirve para aprender, el partido nos vale como lección. En el futbol nada está regalado, hay que sufrir hasta el final. Hemos podido marcar más goles pero la Juve y Buffon han estado bien. Somos justos vencedores”, dijo en los micrófonos de BeIN Sports tras el encuentro.

El astro portugués no tiene dudas acerca de la decisión del colegiado y asegura que sino le derriban era gol de Lucas. “No entiendo por qué protestan el penalti, es muy claro, sino era gol. A Lucas le dan por detrás. Lo importante es que estamos en semifinales”. “Las pulsaciones aumentan, pero me tranquilicé. Sabía que era decisivo”, añadió sobre el momento de tirar el penalti.

La Juventus les metió el miedo en el cuerpo al ponerse 0-3, algo que Cristiano Ronaldo considera como posible en este deporte pero que deben aprender de ello para que no vuelva a ocurrir: “Puede pasar, es un juego de fútbol. Que sirva de aprendizaje para el futuro“.

El astro luso no quiere pensar en el título y se muestra muy cauto ante esta posibilidad: “Paso a paso, primero a por las semifinales”.