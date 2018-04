Chiellini acusó a los jugadores del Madrid de haber comprado al árbitro

Giorgio Chiellini fue uno de los más afectados por la eliminación de la Juventus de Turín de la Champions League. El central italiano, capitán tras la expulsión de su compatriota Gianluigi Buffon por protestar el penalti que a la postre significaría su K.O europeo, se dirigió a los jugadores del Real Madrid en la celebración del definitivo gol.

El zaguero transalpino chocó su puño derecha con la palma izquierda varias veces cuando tenía a su homólogo blanco Raphael Varane enfrente preguntando que cuánto le habían pagado al árbitro del partido, Michael Oliver. El francés no quiso entrar en la provocación pero su gesto no pasó indiferente para las cámaras de televisión.