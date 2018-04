Buffon: “Tener el cinismo de pitar un penalti en el 93 es de no ser un ser humano”

Buffon atendió a los medios de comunicación tras los cuartos de final de la Champions que enfrentó al Real Madrid y a la Juventus en el Santiago Bernabéu. El portero se mostró muy indignado con el penalti que pitó el árbitro en el descuento y que terminó con él expulsado.

Orgulloso

“Estoy bien, la vida sigue. Estoy orgulloso del partido, de la ayuda de mis compañeros y todos los demás. Habíamos hecho algo impensable. Ha sido una pena que acabase así”.

Indignado con el árbitro

“Yo estaba muy cerca como el árbitro. Si tienes el cinismo de conceder un penalti así no puedes ser un hombre, un ser humano. Era una décima de penalti y lo ha concedido. No puede ser que pase esto. El árbitro estaba totalmente fuera y encima me expulsa”.

Un caballero

“Se lo he dicho a todos los amigos de Madrid, que merecían pasar. Pero cuando se llega así en estos escenarios con estos jugadores si no tienes la personalidad te tienes que quedar en casa con tu mujer, con las patatas y en la grada”.