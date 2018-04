Allegri: “El árbitro pensó que era penalti y lo pitó, no hay más que decir”

Massimiliano Allegri compareció ante los medios de comunicación tras la eliminación de la Juventus de la Champions League a manos del Real Madrid. El técnico italiano se mostró contrariado por la victoria inerte de su equipo y no se mojó sobre el penalti señalado sobre Lucas Vázquez en el último minuto.

Partido de la Juve

“Yo opino que la Juventus ha jugado un gran partido y quiero darles la felicitación a los chicos. Desde el punto de vista técnico la ida también fue bueno. Concedimos un gol y el segundo fue un gran gol de Ronaldo. Hoy los chicos consiguieron remontar. Tenía confianza en vista de la prestación de la ida. El equipo se merecía cuanto menos la prórroga, teníamos posibilidades, pero llorar ahora no sirve para nada. Es un momento triste”.

Ausencia del VAR

“El VAR no está, así que hemos perdido, yo siempre he dicho que el VAR es una herramienta muy importante y puede llevar a tomar decisiones importantes pero aquí no está”.

Penalti de Benatia

“Yo le dije que en mi opinión no era un penalti claro, que era una zona gris, en el partido de ida en el minuto 92 con 50 segundos el de Cuadrado también era penalti en mi opinión, entonces había un poco de enfado. Después, la tarjeta roja a Buffon, no le dio la segunda Benatia que imagino que tenía que habérsela dado… ha habido un poco de confusión”.

“No sé si se habría pitado, la mía era una broma para contestar a Ramos, porque el me dijo que era claro y yo le dije que era gris. Hay que entender que después de un partido de este calibre pitar un penalti es duro”.

Que decida Collina

“No sé si es penalti, eso tiene que pensarlo Collina. Debe ser Collina decir si era penalti o no”.

Merecimiento

“El sabor es amargo porque no hemos tenido la oportunidad de intentarlo hasta el final. Creo que los dos equipos merecían pasar pero no ha sido posible”.

Trayectoria de la Juventus

“Yo creo que esta noche la Juventus ha demostrado que ha crecido mucho en los últimos años. Hemos hecho un gran partido hoy, pero también lo hicimos en Munich, hoy incluso mejor pero no tuvimos suerte, hay que felicitar a los chicos y seguir trabajando así. Este partido hace que crezca la confianza en nosotros para jugar la Champions el año que viene”.

Expulsión de Buffon

“Se ha tratado de un momento de confusión, lamentablemente ha sido así, Gigi tuvo esa reacción pero creo que fue comprensible. Faltaban tres segundos, el resultado habría sido histórico y ha tenido una reacción humana, se puede entender. Había mucha confusión, el árbitro sacó tarjeta roja y le echó. El árbitro opinó que era penalti y lo pitó, no hay más que decir”.

Cambios

“Porque tenía dos opciones, o quitar un centrocampista y mandar a Cuadrado al campo media hora, o dejar al equipo, que estaba jugando bien, y no romper el equilibrio de un partido. No quería conceder un gol y no tener el tiempo de recuperarlo. Si llegábamos a la prórroga ellos tenían que marcar dos goles y nosotros uno, pero no fue bien, esto es el fútbol”.

Futuro

“Tenemos la ambición de ser los mejores, a veces nos va bien y a veces nos va mal. Tengo contrato y tengo que hablar con la Juventus, pero lo importante ahora es centrarnos en este momento y luego ya veremos”.