Zidane: “No hay una explicación para ganar más Champions que Ligas”

Pese al 0-3 conseguido en el partido de ida, Zinedine Zidane no quiere ningún tipo de confianza de cara al partido de vuelta de cuartos de final de la Champions ante la Juventus. Y lo dejó claro en la rueda de prensa previa al partido afirmando que es “una final”.

Planteamiento del partido

“El resultado de la ida no cambia nada para nosotros. Es otra historia y otro partido. Lo que pasó pasó y el 50% de la eliminatoria la tenemos mañana. Lo que hay que hacer es otro gran partido”.

Clásico en la final

“Lo que me interesa es el partido de mañana. Tenemos que pensar en nosotros y lo que tenemos que hacer. Hay que hacer un gran partido para pasar la eliminatoria”.

Benzema y su falta de gol

“Lo veo como siempre, la única cosa es que él, con lo que se dice, a lo mejor está sufriendo. A él le gustaría meter un poco más de goles. Yo lo veo entrenando bien y está ahí con sus compañeros metido y concentrado. Luego, le gustaría meter más goles y estar mejor“.

Vallejo o Casemiro

“Hicimos un buen entrenamiento y Jesús lo ha hecho muy bien sin resentirse de nada. Ya veréis a quién alineamos mañana. Si tuviéramos un problema nos adaptaríamos, pero por el momento estamos todos listos“.

Tercera Champions

“La explicación de que ganemos más champions que ligas no la tengo. Este año nuestra regularidad no ha sido muy buena. Tuvimos momentos de dificultad, sobre todo en marcar. Hoy estamos mejor en todo. No tiene una explicación porque para mí, tengo más ilusión por ganar la Liga que la Champions porque es lo más difícil y lo más complicado. También es lo que quiere el jugador pero son temporadas con más dificultades. En Champions, cuando miras la trayectoria de este club es una cosa impresionante y nadie ha alcanzado este nivel. Es lo que tiene este club”.

Cambio en la temporada

“Yo creo que cuando hemos vuelto a marcar bien, con tres o cuatro goles por partido. Ahí te animas y estás mejor y ahí llega la confianza. No hay un momento. Creo que es cuando hemos vuelto a marcar, que hemos estado un mes que no marcábamos. Estamos en un momento bueno y hay que aprovecharlo. Ahora jugamos mejor y estamos encajando menos. Tenemos menos regularidad en todo”.

Cristiano Ronaldo

“No pienso en jugar sin Cristiano. Lo tenemos y estamos contentos con lo que ha hecho. Hay mucha gente que se acuerda de Di Stéfano con razón y muchísima gente se acordará de Cristiano en este club. Lo tenemos y hay que aprovecharlo. Estoy contento de convivir con este jugador”.

Fútbol italiano vs fútbol español

“La Liga española es buenísima porque cada partido es muy difícil”

Favorito para la Champions

“Es mejor no hablar de esto. Como me preguntáis yo contesto. Lo que me interesa es mostrar en el campo y no hablar. Tenemos que respetar a todos los equipos y el fútbol. Con el partido que hicimos contra el Atlético pudimos hasta perderlo. ¿Cómo explicarías esto? Es el fútbol, en una jugada te la lían. Tenemos que respetar a los rivales porque los grandes equipos no se rinden nunca. Si estamos metidos durante los 90 minutos tenemos opciones de ganar. Pero hay que demostrarlo.

Buffon

“Yo le conozco como persona y eso una gran persona y un gran jugador. Nosotros vamos a pensar en el partido de mañana y lo que queremos es ganar y eliminar a la Juventus. Después no sé que pasará con Gigi, pero con todo lo que ha hecho es un gran jugador y una gran persona”.

Entrenamiento para ser imbatible

“Mañana tenemos un partido para demostrar que somos un gran equipo pero no hemos ganado nada todavía. No sé si es nuestra determinación, ganas y ambición. Somos un gran club pero siempre hay momentos buenos y momentos malos. Hemos tenido problemas en la Liga pero estamos recuperando nuestro juego. El fútbol siempre es igual y a veces hay una mala racha o un periodo malo. Tenemos que seguir a este nivel y no hay que pensar que hemos ganado algo porque no lo hemos ganado”.

Cuatro finales

“A nosotros nos queda una que es el partido de mañana para pasar. Después, veremos. La Liga la tenemos que terminar, hay que pelear por el segundo puesto porque estamos cuartos. Es el mismo objetivo: intentar acabar lo mejor posible en la Liga. Mañana tenemos una final y después veremos contra quien jugamos en la siguiente eliminatoria. No podemos pensar más allá del partido de mañana”.

Varane

“No creo que tenga que hacer algo distinto porque siempre lo hace muy bien. Lo importante es que continúe en el nivel en el que está. Lo único que tiene que hacer es respetar a los jugadores y a sus compañeros. Lo único que tiene que hacer es quedarse aquí toda la vida“.