Raphael Varane atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de vuelta entre el Real Madrid y la Juventus, que se disputa este miércoles en el Santiago Bernabéu. El central francés dijo que no van a salir “para jugar al 0-0” sino que irán a por el partido desde el principio. Además, le tocará hacer de Sergio Ramos en ausencia del camero por sanción.

¿En qué has cambiado desde que llegaste al Madrid?

“Desde mi llegada he cambiado un poco en todo. He mejorado en muchos aspectos de mi juego y tengo más experiencia. Cada temporada intento mejorarme y a día de hoy soy un jugador más completo. Siempre que puedo intento aprender de mis compañeros y de mis errores e intento mejorarme”.

Problemas de rodilla

“Llevo muchos años hablando de mi rodilla, ahora está bien. Pero ha sido una lesión que me impidió trabajar bien para volver. Pero ahora tengo mi equilibrio, me conozco y sé qué debo hacer para estar mejor. Ahora sé controlarme, entrenarme y sentirme bien. Sé cómo soy, mido más de 1,90 y tengo buena velocidad, eso me exige un trabajo específico para sentirme bien. Espero seguir así, en mi juego el físico es importante, necesito estar al 100% para rendir”.

Higuaín

“Para mí es un gran jugador, impide a los defensas concentrarse, siempre crea situaciones de peligro, es potente y sólo piensa en el gol. Es un peligro constante. Y como persona tengo buenos recuerdos de él. Siempre quería jugar y animar al vestuario, le gusta mucho lo que hace y lo hace bien. Me dejó buen recuerdo”.

Juventus

“Será un partido difícil contra un gran club. Saben que en fútbol todo es posible y van a salir a atacar. Nos esperamos un partido difícil contra un rival que lo va a intentar hasta el final. No vamos a salir para jugar al 0-0, no tenemos equipo para eso y vamos a salir a ganar el partido. Va a ser un encuentro muy exigente”.

El jefe de la defensa con la baja Ramos

“Bueno, tengo que hacerlo muy bien, rendir a alto nivel. Tengo una personalidad clara, sé ayudar a mis compañeros. Después, no creo que la preparación cambie mucho, sólo debemos ser competitivos. Tendré que hacer como Ramos, gritar y estar atento a todos. Es bueno que mis compañeros puedan cambiar conmigo. Hay que competir, anda más”.

Baja de Dybala

“Es un jugador importante para la Juve, lo sabemos, pero no estará, así que esperamos a jugadores que se pondrán al nivel de estos cuartos de final, de esta exigencia. Su plantilla es larga y completa, el que juegue estará al nivel. Nos esperamos a un equipo ofensivo, que nos presiones y que no nos lo pondrá nada fácil”.

Acompañante en la zaga

“No se quién jugará mañana. Puedes preguntarle a Zidane pero no se si te contestará. Yo no tengo ni idea”.

Dependencia de los goles de Cristiano

“Es un jugador importantísimo para nosotros. Su calidad de goleador es única, es normal que se note su ausencia. Pero tenemos una plantilla muy competitiva, con jugadores de mucha calidad. Sabemos lo bueno que es Cristiano, lo que aporta, pero confiamos en todos los miembros de nuestra plantilla”.

Ganar la tercera Champions consecutiva

“Sí lo pensamos y lo creemos, tenemos gran experiencia en esta competición. Pero hay que pensar en este partido, después ya veremos.Hay que ir partido a partido. Veremos la evolución del equipo en el torneo, pero tenemos experiencia y calidad, ya lo hemos demostrado. Conocemos la dificultad de conseguir otra Champions, pero es un objetivo importante para nosotros”.

Casemiro

“Si juega Casemiro en defensa lo conozco bien. Juega habitualmente en el medio pero en algunos entrenamientos lo hace conmigo en defensa. Se como defiende. La comunicación será importante para tener buenos movimientos unos con otros. Pero en este equipo hay calidad para afrontar este tipo de partidos juegue quien juegue”.

Posible despedida de Buffon

“Buffon es una leyenda. Marcó el fútbol por todo lo que ha hecho. Es una gran persona. No se si será su despedida pero lo veo con mucha ilusión. Se le ve con ganas. Es un honor jugar contra jugadores de ese nivel”.

Vallejo

“Jesús (Vallejo) es un buen jugador, no tiene experiencia en esta competición, pero tiene calidad. De lo que he visto en el entrenamiento está bien. Tiene la confianza de todos, es un jugador que siempre está muy atento, a este nivel es importante. El grupo tiene confianza en él y en su calidad. Si juega, seguro que lo hará bien.”.

¿Te sientes capitán en el vestuario?

“Todavía no tengo 25 años. En el vestuario me conocen, no soy de los que más habla, pero cuando las cosas se ponen difíciles intento ser un poco un faro, que el grupo pueda contar conmigo, transmitir a los más jóvenes. Es importante que los jugadores con más experiencia puedan tranquilizar a los que tienen menos, hay momentos claves de la temporada que es importante sentir que hay jugadores que mantienen el equilibrio del grupo. Intento ser fiable y sentir en la mirada de mis compañeros que cuentan conmigo”.