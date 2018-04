Rashford quiere irse del United y se pone a tiro del Madrid

José Mourinho continúa ampliando su lista de enemigos. El carácter del técnico portugués no pasa inadvertido allá donde va y en Old Trafford ya lo han empezado a comprobar… Primero fue Pogba. La estrella del United no seguirá el año que viene vistiendo la camiseta de los reds devils por sus problemas con el luso. Y ahora, Rashford.

Según informa Mirror, Mourinho provocará la salida del joven talento del United si continúa como entrenador. El delantero inglés no está contento con su actual rol en el equipo. Su calidad no es proporcional a la cantidad de minutos disputados de titular y eso pesa mucho en la cabeza del jugador.

A pesar de que Rashford ha disputado 43 duelos, sólo superado por Lukaku, sólo en 22 ha salido como titular. Además, en los 16 últimos enfrentamientos únicamente ha entrado en el once en cinco ocasiones y su suplencia en el derbi ante el City fue la gota que colmó el vaso. El delantero saltó al Etihad Stadium a 8 minutos del final… La poca confianza que muestra Mou en el joven de 20 años hace que el ariete cada vez tenga más clara su salida.

Informes muy positivos

Otro de los factores claves en su posible marcha es la llegada de Alexis. Desde que el jugador desembarcara el pasado enero en Old Trafford, el papel de Rashford ha idodecayendo. Incluso el futbolista ha tenido que renunciar a jugar en su posición. Con Alexis jugando en la izquierda y Lukaku como nueve, el inglés se ha visto relegado al carril derecho.

El representante del jugador ya avisó de la situación hace unos meses: “Si Mourinho sigue allí la próxima temporada, Marcus podría no estarlo, ya que quiere comenzar todos los partidos”. Con el Mundial de Rusia a la vista preocupa y mucho la falta de minutos del jugador.

Aun así, novias no le faltan. Chelsea, Liverpool y Arsenal son los principales interesados en el atacante, pero cuidado, porque a ellos se suma un duro competidor: el Real Madrid. La búsqueda de un nueve continúa en Chamartín y el joven gusta mucho para el Santiago Bernabéu.