“Bale ama al Real Madrid y el Madrid ama a Bale”

“Gareth Bale ama al Madrid y el Madrid ama a Bale”. De esta forma contundente se expresó su agente, Jonathan Barnett, en la ESPN para negar su marcha del equipo blanco este verano: “Todo lo que se dice de su marcha viene de gente que escribe sin preocuparse de si es cierto o no”. ¿Dice la verdad o dice lo que puede decir? Este verano lo sabremos.

Gareth Bale no quiere dejar el Real Madrid, esa es la idea que se está intentando transmitir desde Inglaterra. Así lo dice el periodista Guillem Balagué en su columna de Sky Sports: “Puede encontrarse en una situación en algún momento en la que podría tener que marcharse, pero ahora no quiere irse del Real Madrid“.

Esta es su quinta temporada en el conjunto blanco y el de Cardiff se ha tenido que acostumbrar a su rol de secundario. El galés no ha contado con la confianza de Zidane en los partidos importantes y tampoco parece saber qué pasará con él. En Champions apenas ha jugado cuatro partidos y sólo en dos ha sido titular, ninguno en la fase final del torneo.

No mucho mejores son sus números en Liga. El 11 blanco ha jugado 21 partidos, de los cuales 16 ha sido titular, como en el último derbi del pasado domingo. El galés se ha acostumbrado a tomar su sitio en el banquillo y aunque no disimula su descontento, parece que no está dispuesto a salir del club.

Según Balagué, la situación recuerda mucho a la vivida con James Rodríguez y respondería a una táctica del club blanco. “El Real Madrid está haciendo lo que hace cuando quiere deshacerse de un jugador o conseguir mucho dinero por él. Lo hicieron con James la temporada pasada: grandes partidos, se queda en el banquillo”. Una técnica a la que el propio entrenador da el visto bueno. “Zidane está de acuerdo con eso y prefiere a otros en lugar de James o Bale esta temporada”, señala el periodista. “Si lo quieres echar, vas a tener que presionarlo porque no quiere irse”, apunta Balagué.

Desde su llegada al Santiago Bernabéu en 2013, el galés cuenta en su palmarés con tres Champions, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Todo lo que sea salir del Real Madrid supondría un paso atrás en su carrera, aunque haya grandes clubes interesados en él.

El primero el Manchester United con José Mourinho a la cabeza en la lucha por el galés. Pero parece que por el momento, Bale no está dispuesto a dar su brazo a torcer y tratará de ponerle difícil a Zidane la decisión de apostar por él o no. En los minutos que ha jugado, el de Cardiff ha logrado anotar 14 goles y 6 asistencias, la última precisamente a Cristiano para que marcara en el derbi.

Este miércoles le llega otra oportunidad al galés en la visita de la Juventus al Bernabéu. Bale podrá ver si cuentan con él y en caso de que juegue, podrá demostrar si se puede contar con él.