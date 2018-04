El Chelsea quiere vender a Morata… y se lo ha ofrecido al Madrid

El Chelsea no cuenta con Álvaro Morata para la próxima temporada. En Londres quieren hacer caja con el futbolista español para fichar a otro delantero de nivel mundial y por ello andan buscando una buena salida para el futbolista. Incluso se lo han ofrecido al Real Madrid que como respuesta ha dado un “no” rotundo a su regreso.

“El Chelsea de Roman Abramovich ha perdido la temporada, no van a hacer nada, y quieren deshacerse de Morata, que ha sido ofrecido al Real Madrid. La respuesta del Madrid es que se quede en Londres, que se le insistió que se quedara e hizo caso omiso”, desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

Y es que según puede confirmar OKDIARIO, en el equipo inglés no están contentos con el jugador y quieren rehacer el equipo en torno a otro delantero de primer nivel mundial. En Stamford Bridge tienen la sensación de que Álvaro Morata no reúne estas características y por ello quieren hacer caja con el madrileño para hacer frente a un gran desembolso. Luis Enrique, que será el próximo entrenador blue, tiene en mente a Mauro Icardi y tanto él como los dirigentes son conscientes de que este fichaje se podría ir por encima de los 100 millones de euros.

Así que vender a Álvaro Morata se ha convertido en algo primordial. Por ello, según puede confirmar OKDIARIO, han ido en busca del Real Madrid y lo han ofrecido para intentar forzar su regreso a la capital de España. Pero la respuesta de la entidad madridista ha sido clara: “No”. ¿Los motivos? El principal y más importante es que tanto en la cúpula del club como Zidane no olvidan que recomendaron a Morata que no se fuera, pero él prefirió salir del club para ser titular indiscutible en otro equipo.

Después de que todos los estamentos del club intentarán persuadir al delantero, esto acabó siendo imposible y no hubo más remedio que aceptar una oferta de 66 millones de euros procedente de Londres. Morata se fue en busca de los minutos que no tenía en el Real Madrid pero en el equipo inglés tampoco ha sido titular en los partidos importantes. Es más, su bajo rendimiento y su condición de jugador de rotación en el Chelsea hace que hasta peligre su presencia en el Mundial.

Menos goles que en el Real Madrid

No es nada nuevo decir que el rendimiento de Álvaro Morata no ha sido tan bueno como muchos esperaban. Su primer año en la Premier League comenzó de forma notable pero una racha de tres meses sin marcar ha hecho que todo el mundo en Inglaterra mire con cierto escepticismo al ex del Real Madrid. Porque los números le delata. Incluso este año ha marcado menos que en la temporada pasada en el Real Madrid.

Y es que en lo que va de año Álvaro Morata ha conseguido marcar 14 goles en los 41 partidos que ha disputado. De estos, sólo 11 han sido en Premier League, sólo uno en Champions y ha marcado otros dos en las copas de Inglaterra. Todo ello en 2.513 minutos. A las órdenes de Zidane, en 700 menos (1.872) consiguió anotar nada más y nada menos que 20 tantos, de los que 15 fueron en Liga Santander, tres en Champions League y dos en Copa del Rey. Así que los números y el tiempo han acabado dando la razón al Real Madrid. Eso sí, ahora no habrá perdón y Morata tendrá que buscarse otro club.