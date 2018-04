Buffon: “Cristiano Ronaldo es el jugador más decisivo del fútbol mundial”

Gianluigi Buffon compareció en la sala de prensa del Santiago Bernabéu para analizar el choque de vuelta de los cuartos de final de la Champions League Real Madrid – Juventus.

Mentalidad

“Nuestro objetivo será hacer un partido como los que solemos hacer, con fuerza, equilibro, determinación y buen juego para conseguir el mejor resultado posible”.

“No sé si es el jugador más completos, pero no tengo dudas de que en este momento es el más decisivo. Es impresionante. Es regular y marca goles”.

Su último partido de Champions

“Lo importante es que no sea el último partido de la Juventus. No es algo que me deprima y me lleve a pensamientos negativos. De pequeño nunca me hubiera importado jugar mi último partido de esta competición en el Bernabéu y contra el Real Madrid”.

Mejores porteros del mundo

“Hay muchísimos porteros de gran nivel: Oblak, Navas, Ter Stegen, Neuer, Courtois, Ederson…”.

El Santiago Bernabéu

“El escenario es muy importante y el rival también, pero nuestra camiseta también lo es”.

Posible remontada

“Las ha habido increíbles. En la vida es necesario conseguir lo imposible. Esta es una gran motivación. Si nos arriesgamos igual nos podemos a acercar a conseguirlo. Tenemos que jugar con este espíritu, más allá del resultado que consigamos”.

Keylor Navas

“Está demostrando en los últimos años que está salvando al Real Madrid con paradas prodigiosas. Tiene mucha fuerza psicológica. Es la primera elección en un equipo muy bueno. Se nota que tiene mucha confianza del grupo”.

Ovación del Bernabéu

“En la vida he aprendido a no esperar nada. Si pasa algo tan bonito, pues genial. Siempre que he jugado en el Bernabéu el público siempre se portó muy bien y con deportividad con nosotros”.