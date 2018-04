Zidane: “No dependemos de Cristiano, pero es mejor que esté con nosotros”

Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación tras el derbi madrileño que enfrentó al Real Madrid y al Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El entrenador francés se mostró satisfecho por el partido de los suyos.

Lectura del partido

“Estoy contento con el partido. Merecíamos más y fue una pena. Al final también se pudo perder. No pudimos hacer gol en la primera parte, luego lo conseguimos y tuvimos 10 minutos difíciles donde nos empatan. Hemos tenido muchas intenciones de ir a presionar”.

Cambio de Cristiano

“Era para que descansara. De vez en cuando lo tiene que hacer”.

Defensa ante la Juventus

“No lo tengo claro. Tenemos que ver cómo está Vallejo. Espero que sea poco y pueda estar. Y si no, pues ya veremos”.

Favoritismo en Champions

“No me gusta nada. Tenemos que pensar en el partido del miércoles. Hay que hacer todo lo posible para pasar y el resto no me importa. Estamos concentrados en lo nuestro”.

Descanso de Cristiano

“Es inteligente y sabe que hay momentos donde no puede y en otros sí. Ahora lo necesita y se encuentra cada vez mejor. Se le ve”.

Partido de Oblak

“Es muy bueno, pero no es mi jugador. Lo demuestra cada partido. En la falta de Sergio ha hecho una gran parada”.

Cristianodependencia

“No lo veo así. Siempre ha sido Cristiano. No hay otro que lo hace. Hay otro que puede marcar y que lo hizo. Es mejor que esté con nosotros”.

Objetivo en la Liga

“Queremos recortamos puntos. Hoy no se pudo. El objetivo es siempre es el mismo. Hoy tuvimos muchas ocasiones”.

Griezmann

“Estoy contento por él. Pero no estoy contento por mi equipo porque nos marcó”.

Champions

“Todo el mundo piensa que ya hemos ganado y es lo que no tenemos que pensar. Todo el mundo va a intentar decir que vamos a ganar. Vamos a sufrir mucho, nos jugamos la temporada.