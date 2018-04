Thomas: “¿El arbitraje? Aquí siempre pasan cosas así, debemos estar acostumbrados”

El derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético terminó con empate a uno gracias a los tantos de Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann y a las paradas de Oblak. Como buen derbi, fue un partido intenso, en el que los dos equipos dieron todo por ganar y en el que, como suele ser habitual, la polémica no se quedó al margen. Hubo quejas de todos los colores, pero una de las más significativas fue la de Thomas Partey.

El mediocentro rojiblanco se quejó del papel de Estrada Fernández tras el partido. Ante los medios, en zona mixta, realizó unas declaraciones contra el arbitraje, alegando que se equivocó en favor del conjunto madridista. Concretamente, se quejó de un fuera de juego de Vitolo que señaló el colegiado con el 1-1 y que no era.

El canario partía desde su propio campo y encaraba hacia la meta de Keylor Navas, cuando el línea y el árbitro señalaron la posición antirreglamentaria. La regla no acoge que la posición sea ilegal cuando el jugador en cuestión sale de su mismo campo. De ahí el error de bulto del colegiado. Y de ahí las quejas de Thomas.

El ghanés denunció que existe un trato favorable de los árbitros hacia el conjunto blanco. No se cortó. Contundente señaló que en el Bernabéu “siempre pasan cosas así”, para después hacerse la víctima y apuntar que los rojiblancos ya “deben de estar acostumbrados”. Nada que decir, sin embargo, de el resto de acciones polémicas, en las que los madridistas llegaron a reclamar hasta tres penaltis por parte de los hombres del Cholo Simeone.

Pese a que el error fue claro, el jugador dijo no apreciarlo desde dentro del terreno de juego. Sin embargo, no se cortó a la hora de hablar de que Estrada Fernández beneficiara a los hombres de Zidane. “En el campo no lo he visto bien, pero desde fuera dicen que no era fuera de juego”, apuntó el canterano del Atlético.