Sergio Ramos: “No creo que al Barcelona le importe mucho que no le hagamos el pasillo”

Al margen del derbi madrileño, que acabó en tablas (1-1), las declaraciones de Zidane en la previa asegurando que el Real Madrid no va a hacer el pasillo al Barcelona en el Clásico siguen trayendo cola. El capitán del conjunto merengue, Sergio Ramos, fue cuestionado por ese tema en zona mixta tras el partido ante el Atlético de Madrid y dejó claro que respalda la medida del técnico francés.

“Donde manda patrón no manda marinero. Si él ha tomado esa decisión estamos totalmente a favor. Independientemente de alguna opinión individual que podamos tener, hay que respetar al míster por encima de todo. Personalmente no necesito reconocimientos de ningún equipo ni pasillos de nadie”, dijo.

“Por respeto, hay veces que se hace y otras que no. Pero no hay que darle más importancia, si el míster ha dicho que no se hace estamos todos en no hacerlo y punto. No creo que al Barcelona le importe mucho que no le hagamos el pasillo”, añadió el central sevillano, que no cree que por no hacer el pasillo al Barça le pierdan el respeto al conjunto azulgrana.

En cuanto al derbi madrileño en sí, a Ramos le supo a poco el empate: “Ha sido un partido completo por parte del Real Madrid, pero si te quedas con el empate no te puedes ir contento a casa de ninguna manera. Nos ha faltado finalizar alguna de esas ocasiones que hemos creado con mucha superioridad. Es lo que tiene el fútbol, hay veces que estamos más acertados de cara a gol y hoy no ha sido ese día. Pero las sensaciones han sido bastante buenas y estamos en el camino idóneo”.

Estuvo a punto de marcar el 2-1 de falta, pero apareció Oblak, que hizo un partidazo: “Nadie duda del gran momento de Oblak, pero también Keylor ha tenido un par de apariciones muy buenas. Había dos porterazos en el campo hoy”. También pudo marcar de penalti el Real Madrid, pero Estrada no señaló una pena máxima sobre Kroos. Ramos prefiere no echar más leña al fuego: “Hablar después del partido es muy fácil. Hemos generado ocasiones para que sea indiferente. Puede que el penalti a Kroos sea claro, pero cualquier comentario no cambia nada. Hemos tenido ocasiones para adelantarnos. No nos beneficia hablar de los árbitros, espero que nunca tomen una decisión premeditada, que arbitren sin intención”.