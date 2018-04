Zidane: “No le vamos a hacer el pasillo al Barcelona, rompieron la tradición”

Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación en la previa del derbi madrileño que enfrentará al Real Madrid y al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. El entrenado galo aseguró que si se diese el caso no realizarán pasillo al Barcelona después de que los azulgranas no se lo hicieran a ellos tras la conquista del Mundial de Clubes.

Semana importante

“Se gestiona como siempre. Tenemos pocos días para descansar, pero el Atlético ha tenido menos. Estamos concentrados en el partido de mañana. Estamos preparados. Vivimos un buen momento y queremos seguir con esta buena sensación”.

Dosificación de Cristiano

“Hablamos siempre con Cristiano y con todos. Cuando hay muchos partidos sabemos que alguno tiene que descansar. No voy a contar lo detalles porque es cosa del vestuario”.

Posible pasillo al Barcelona

“Nosotros no vamos a hacer pasillo. Vamos a pensar en los tres puntos de mañana. Es un partido de Liga y queremos recortar puntos. El Atlético se merece donde está”.

Cómo jugar al Atlético

“Lo vas a ver mañana, pero si te contesto sabes lo que va a pasar”.

No se va a hacer pasillo

“Es mi decisión, ya está. No entiendo lo del pasillo. No se va a hacer. El Barcelona lo rompió, entonces no existe esa tradición”.

Sin opciones de Liga

“No hay explicación. Hay veces que las cosas no salen bien. Hemos tenido este momento y nos ha durado mucho. Nosotros hemos trabajado igual. Hay que pensar que son momento malos. Hemos tenido un inicio muy difícil que no podemos cambiar. Queremos jugar bien y buscamos acabar bien”.

Rival muy duro

“Tenemos que salir como siempre. No podemos especular. Vamos a tener un rival muy bueno. Nuestra intensidad es muy importante”.

“El otro día no calentó porque son decisiones mías. Gareth está como los demás. La temporada que viene está aquí como todos. Para mí no juega los partidos menos importantes. Es jugador del Real Madrid y mi sensación es que se va a quedar, aunque luego no se lo que va a pasar”.

Motivación de Bale

“No la va a perder. Se esta entrenando como todos. No va a perder la motivación. Otros jugadores lo hicieron muy bien también”.

Estado anímico de Bale

“Está claro que puede estar mal. Es normal. Los jugadores quieren jugar siempre. Un jugador como él que sabemos lo que ha hecho pues es lógico. Todos son importantes y los que han salido lo han hecho muy bien. Yo tengo que tomar decisiones. No significa nada que no juegue en un partido para lo que pienso que nos va a aportar. Lo que tiene que hacer es seguir trabajando pensado que va a tener su momento”.

Importancia

“Para los dos es igual de importante”.

Conversaciones sobre la continuidad

“Nada. No hemos hablado de eso. Seguimos igual. Sigo entrenando, es el día a día y nada más. Lo que va a pasar no me interesa”.

Importancia de ser segundo

“Es nuestra obligación. Tenemos un partido importante y tenemos que demostrar que tenemos ganas de ganar y de ser competitivos. Todo el mundo piensa que la temporada se ha acabado, pero no lo sabemos”.

Griezmann

“No se si es el mejor jugador francés, pero sí es determinante para el Atlético. No nos sorprende”.