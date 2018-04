Zidane no asegura la continuidad de Bale: “No se lo que va a pasar”

El futuro del Bale parece que está muy lejos del estadio Santiago Bernabéu. El galés ni está ni se le espera. Ha pasado de ser titularísimo a ni calentar en unos cuartos de final de la Champions. El ’11’ se ha ido diluyendo poco a poco y Zizou ya no confía en él, aunque se esfuerzo en que parezca lo contrario.

En la rueda de prensa previa al derbi que enfrentará al Real Madrid y al Atlético de Madrid el nombre de Bale sonó en repetidas ocasiones. El de Cardiff apunta a titular ante los rojiblancos, pero su situación no es ni mucho menos idílica. Gareth no está dando todo lo que debería aportar un jugador de su nivel y Zidane duda, no quiere, pero duda.

Al ser cuestionado por sus suplencias en los partidos importantes el entrenador no fue capaz de asegurar su continuidad. “Es jugador del Real Madrid y mi sensación es que se va a quedar, aunque luego no se lo que va a pasar”, aseguró un técnico francés que sí está convencido de que el futbolista “no va a perder la motivación”.

La realidad, y a pesar de los intentos de Zidane por convencer de lo contrario, es que Bale hace tiempo da señales de que su cabeza ya no está en Chamartín. Se ve en la forma de celebrar sus goles con la camiseta blanca, en lo ausente que se muestra en las charlas de Zizou o cuando Cristiano hace uno de los mejores goles de la historia de la Champions. El banquillo saltó en Turín al ver la chilena del portugués, Bale ni aplaudió.