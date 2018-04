Real Madrid – Atlético de Madrid: Horario y canal de televisión

La jornada número 31 de LaLiga dejará un partidazo. El Real Madrid recibe al Atlético de Madrid, en el Santiago Bernabéu (domingo, 16.15), en un derbi madrileño que marcará qué equipo de la capital es el que manda en el campeonato liguero. Los madridistas llegan al choque con 63 puntos, en tercera posición. Por su parte, los rojiblancos están con 67 y pase lo que pase seguirán siendo segundos al término del encuentro. Al no tener aspiraciones en Liga y estar centrados en las competiciones europeas, el choque será algo descafeinado.

El encargado de dirigir el encuentro será el catalán Xavier Estrada Fernández. Un colegiado con el que el conjunto madridista no ha perdido nunca en la competición liguera, en los 10 partidos en los que les ha pitado (ocho victorias y dos empates). Por su parte, los atléticos han vencido en 17 ocasiones, empatado en tres y perdido en otras tantas. Será el primer derbi del catalán, en sus nueve temporadas en Primera división.

Para el choque, el Real Madrid llega de vencer en sus siete últimos enfrentamientos, la mejor racha de toda la temporada. El conjunto madridista llega con la moral por las nubes, tras el 0-3 cosechado ante la Juve y, aunque en la mente estará el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League, los blancos quieren refrendar su buen estado de forma ante uno de sus máximos rivales.

Para el duelo, Zinedine Zidane revolucionará el once, respecto a lo visto en Turín. Varane, Marcelo, Modric, Isco y Benzema se quedarán fuera de la alineación del francés. Por su parte, entrarán Vallejo, Theo, Asensio, Lucas y Bale. El técnico madridista quiere dar descanso a varios de sus hombres, pensando en la vuelta ante la Juve. No se fía del resultado de la ida y no quiere dar esperanzas a su rival el próximo miércoles.

Por su parte, los hombres del Cholo Simeone quieren asegurarse la segunda plaza. Llegan con dos días menos de descanso, después de ganar al Sporting de Portugal en Europa League. Pese a que el claro objetivo de los colchoneros está, al igual que el de los madridistas, en hacerse con la competición europea, el argentino no se guardará nada.

Filipe se presenta como la única baja para los atléticos, aunque Vrsaljko no tiene asegurada su presencia en el derbi. Se espera un once parecido al que formó el jueves en el Metropolitano ante los lusos, con la única duda de si en el lateral derecho estará Juanfran o llega el serbio.

¿A qué hora se juega el Real Madrid – Atlético de Madrid?

España: 08/04/2018 a las 16.15 horas (15.15 horas en las Islas Canarias)

Argentina: 08/04/2018 a las 11.15

Chile: 08/04/2018 a las 11.15

Colombia: 08/04/2018 a las 9.15

México: 08/04/2018 a las 8.15

Perú: 08/04/2018 a las 9.15

Uruguay: 08/04/2018 a las 9.15

Venezuela: 08/04/2018 a las 10.15

Nueva York: 08/04/2018 a las 10.15

Los Ángeles: 08/04/2018 a las 7.15

¿Dónde se juega el Real Madrid – Atlético de Madrid?

Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España)

¿Dónde ver el Real Madrid – Atlético de Madrid por televisión?

España: BeIN Sports

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

México: Fox Sports Cono Norte

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: iGol, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV

Posibles alineaciones del Real Madrid – Atlético de Madrid:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Vallejo, Ramos, Theo Hernández; Lucas, Casemiro, Kroos, Asesio; Bale y Cristiano Ronaldo.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Godín, Savic, Lucas Hernández; Correa, Saúl Ñiguez, Thomas, Koke; Griezmann y Costa.