La noche más oscura de Luca Zidane: dos fallos clamorosos con el Castilla

Luca Zidane no tuvo una tarde sencilla en el estadio Alfredo di Stéfano. El segundo hijo de Zidane falló de forma clamorosa en el encuentro que enfrentó al Castilla con el Cerceda. Primero, no fue capaz de blocar un balón que no llegó excesivamente fuerte y se le terminó colando por detrás. Minutos después, salía de forma desesperada a cortar un balón alejado del área, no era capaz de despejar y el delantero terminaba haciendo diana con la portería deshabitada.

Luca está a caballo entre el primer equipo y el Castilla. Actúa como tercer guardameta de los blancos y es el portero titular de la escuadra que dirige Santiago Solari.