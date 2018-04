Cristiano quiere el pichichi

2018, un derbi y el Santiago Bernabéu. No, no es el cuándo, qué y dónde del típico chiste que te cuenta tu amigo sino la situación ideal de Cristiano Ronaldo ahora que viene el Atlético de Madrid este domingo.

El pichichi ya no es una utopía como hace unos meses y para un ganador nato como él, si tiene algo cerca va a por ello. 23 goles en todas las competiciones de clubes -18 de ellos en Liga- suma el portugués desde que comenzó el año y ahora llega una de sus víctimas favoritas.

El Atlético se le da bien a Cristiano Ronaldo: 21 tantos desde que llegó a España lo acreditan. Además en el último precedente entre ambos en el estadio madridista le marcó un hat-trick que señalaba el camino de la Duodécima en las semifinales de la pasada Champions.

Messi ya no está tan lejos como el pasado octubre cuándo se encontraba a once goles del citado pichichi. Ahora tan sólo son cuatro -26 por 22- y un puesto en el ránking los que separan a CR7 del argentino y es el estímulo que le faltaba para una Liga en la que el Real Madrid no tiene casi opciones de ganarla.

Un 2018 para enmarcar

Hasta el 21 de enero, Cristiano Ronaldo no vio puerta en este 2018. Sin embargo desde entonces en tan sólo un partido con el Real Madrid no ha perforado la portería rival -también le pasó en otro amistoso con Portugal- llegando hasta esta cifra de 23 goles a nivel de clubes.

Su media en Liga desde ese día es de 1,80 tantos por encuentro, o lo que es lo mismo, 18 dianas en 10 partidos. El Atlético de Madrid ya sabe cómo se las arma este goleador total que si encima viene con hambre todo es posible en esta competición doméstica de la que quiere el pichichi.