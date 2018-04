Zinedine Zidane ya ha dado a conocer la convocatoria del Real Madrid de 19 jugadores para el derbi madrileño que enfrentará a los blancos ante el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. La mayor sorpresa de la lista es la no presencia de Jesús Vallejo. El central aragonés apuntaba incluso a titular, pero finalmente no estará ante los de Simeone al sufrir unas molestias en el entrenamiento del sábado.

Zidane ha preferido no arriesgar con un jugador que ya ha sufrido varios lesiones a lo largo de su carrera. No obstante, se espera que pueda estar ante la Juventus el próximo miércoles. Hay que recordar que Ramos no podrá ser de la partida al estar sancionado y Nacho está lesionado.

Además de la ausencia de Vallejo, Zidane tampoco a Achraf, Ceballos y Borja Mayoral por decisión técnica. Sí está finalmente en la lista Varane, a pesar de haber estado entre algodones durante toda la semana.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Navas, Casilla y Luca.

Defensas: Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo y Theo.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco y Kovacic.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale y Lucas Vázquez.