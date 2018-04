Odriozola es el elegido

El Real Madrid tiene dos cosas claras respecto a la temporada que viene: quiere reforzar el lateral derecho sí o sí y el hombre elegido para competir con Dani Carvajal es Álvaro Odriozola. En el club blanco no se plantean vivir otro año sin un defensa diestro de garantías. Achraf Hakimi sigue siendo uno de los principales valores del club, pero en los momentos más cruciales de la temporada Zidane apostó por Nacho en vez por un joven internacional marroquí que jugará el Mundial de Rusia, pero que tiene muchas posibilidades de salir cedido el próximo mercado con la intención de que adquiera minutos y experiencia.

Por ello, el Real Madrid irá por el lateral de la Real Sociedad. En el club blanco saben que la cláusula del internacional español es de 40 millones de euros y también son conscientes de que las negociaciones no serán sencillas con una entidad con la que mantienen buenas relaciones, pero que a la hora de sentarse para hablar de fichajes son un hueso duro de roer.

El Real Madrid ya comprobó lo complicado que es fichar a un jugador de la Real Sociedad en el verano de 2013. Los blancos sudaron la gota gorda para contratar a Illarramendi. El equipo presidido por Florentino Pérez no es amigo de pagar las cláusulas de recisión, pero la Real no estaba por la labor de dejarle marchar al de Motrico por menos de 30 millones. Finalmente, ambas partes llegaron a un entendimiento y el centrocampista terminaría recalando en el Santiago Bernabéu.

Por lo tanto, el Real Madrid, como ha sucedido en otras ocasiones, tratará de evitar la cláusula e, incluso, podría pagar una cantidad un poco superior a la de los 40 millones o incluir algún jugador en la operación.

Un entorno favorable

El deseo de Odriozola de recalar en el Real Madrid se ve más cercano gracias a su entorno. Su agencia de representación es Best of you, vinculada a Álvaro Arbeloa, Xabi Alonso o Roberto Carlos, entre otros. Por lo tanto, los intermediarios del fichaje podrían facilitar las conversaciones entre ambos clubes.

Lo que parece seguro es que Odriozola tendrá un verano ajetreado. Salvo lesión estará entre los 23 elegidos que Julen Lopetegui desvelará en el mes de mayo para jugar la cita de Rusia. Una vez finalice su primera cita mundialista su carrera podría dar un vuelco muy importante.