El Real Madrid, al derbi con el Plan B

Todo son elogios para el Real Madrd y para Cristiano Ronaldo tras la brillante victoria ante la Juventus por 0-3 en la idea de cuartos de final de la Champions League, pero el conjunto blanco tiene que cambiar el chip y pensar ya en el derbi madrileño del próximo domingo. A efectos clasificatorios y competitivos, no es el derbi que más interés tenga de los últimos años, pero siempre gusta vencer al eterno rival, y más en el Bernabéu delante de la afición.

Aún así, y pese a que el Real Madrid tenga la Liga perdida, el conjunto blanco quiere dar caza al Atlético en la tabla y recortar la máxima diferencia posible con el Barcelona para acabar la temporada de la mejor manera posible. Ha sido una campaña extraña, pero la Champions League puede salvar la temporada y Zidane tiene claro que va a reservar a algunos jugadores para la vuelta ante la Juventus pese a ese 0-3 que el Madrid trae de Turín.

Descansarán varios

Así, el entrenador francés tiene pensado salir con el Plan B ante el Atlético de Madrid este domingo en el Bernabéu. Zidane planea dar descanso a varios de los teóricos titulares. Varane, Marcelo, Modric, Isco, Cristiano Ronaldo o Benzema se quedarán en el banquillo, e incluso alguno podría no entrar en la convocatoria.

El galo planea sacar un once novedoso y tirará de futbolistas como Theo Hernández, Vallejo, Kovacic, Asensio, Lucas Vázquez y Bale, que no fueron de la partida en el Juventus Stadium pero que gozan de la total confianza de Zidane. El que parece que sí jugará el derbi es Sergio Ramos, pues no podrá disputar la vuelta ante la Juventus por acumulación de tarjetas amarillas. Así, el entrenador francés podría optar por un once parecido al siguiente: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Vallejo, Theo; Casemiro, Kovacic, Lucas Vázquez, Asensio; Bale y Cristiano.