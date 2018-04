Cristiano Ronaldo: “La ovación de la afición de la Juventus fue increíble, nunca me había pasado”

Tardó algo más porque le tocó pasar el control antidoping, pero Cristiano Ronaldo apareció por la zona mixta del Juventus Stadium para hablar sobre su exhibición ante la Juventus (0-3), su doblete y, sobre todo, sobre su espectacular golazo de chilena que está dando la vuelta al mundo: “Es fantástico, no esperaba marcar ese gol. Pero hablemos del partido, ha sido increíble contra un gran equipo como la Juventus”.

“Marqué dos goles, ha sido una gran noche. ¿La ovación del Juventus Stadium? Ha sido un momento fantástico, tengo que dar las gracias a la afición de la Juventus por lo que hicieron, fue increíble. Nunca me había pasado esto en mi carrera, ni de lejos. Estoy muy feliz”, añadió el portugués en sus primeras declaraciones para los medios oficiales de la Champions League.

El luso no sabía que había conseguido un nuevo récord (10 partidos marcando en Champions seguidos) y reconoció que la Liga de Campeones es su competición fetiche: “¿El récord? No lo sabía hasta ahora que me lo has dicho. Esta es nuestra competición. Me encanta jugar la Champions. Es un buen resultado pero tenemos que tener cuidado en la vuelta”.

No habló más el portugués porque terminó muy tarde del control antidoping y el Real Madrid tenía que marcharse rápido rumbo al aeropuerto de Turín para volver a la capital de España, por lo que no hubo tiempo para que Cristiano Ronaldo pasara por la zona mixta como tal, sino que sólo habló con las televisiones con derechos.

El luso también se pronunció en las redes sociales tras la imperial victoria del Real Madrid y su mágica noche con un escueto: “¡Vamos equipo!”. Sin duda, una noche y un golazo que quedarán en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en general.