Las notas del Real Madrid: Cristiano sigue siendo el rey de la Champions

Cristiano sigue siendo el rey en Champions League. El Balón de Oro hizo un partido de matrícula en la victoria del Real Madrid ante la Juventus de Turín. El máximo goleador de la competición anotó a los tres minutos y en la segunda mitad haría el 0-2 con un tanto legendario de chilena que ya es historia del fútbol.

Keylor Navas · Sobresaliente

Hizo una parada de otro mundo a los 20 minutos de partido tras un remate de Higuaín a bocajarro tras el saque de una falta lateral. Después vio el peligro pasar mientras que la Juventus no acertaba a tirar entre los tres palos. En el descuento le volvió a sacar otro buen balón al argentino. Las que tuvo que parar, las paró.

Carvajal · Notable

Cumplidor, como siempre. Tuvo mucho trabajo, ya que sin las ayudas del extremo derecho, fue Modric el que le tuvo que ayudar constantemente. Pero aún así pudo con todos. Además, también puso el centro en el legendario gol de chilena de Cristiano Ronaldo.

Varane · Notable

El escudero perfecto de Sergio Ramos. Comenzó algo titubeante el partido ya que todos los ataques de la Juventus iban por su lado pero se acabó metiendo en el partido y cumpliendo a la perfección durante la primera mitad. En la segunda no tuvo ningún tipo de problema.

Sergio Ramos · Sobresaliente

Con 0-1 en el marcador y a los seis minutos de partido, evitó el tanto del empate de Dybala taponando un disparo que iba para dentro. El capitán siempre se crece en los partidos importantes y ante la Juventus no iba a ser menos. Vio una tarjeta amarilla en la segunda mitad que le hará perderse el partido de vuelta.

Marcelo · Notable

La mejor lateral izquierdo del mundo tenía una buena prueba de fuego ante Douglas Costa, uno de los extremos más habilidades del mundo, y cómo no, cumplió a la perfección. En defensa estuvo notable y además marcó el tercer tanto de la noche tras realizar una buena jugada con Cristiano.

Casemiro · Notable

Vital para el equipo, como siempre. El brasileño volvió a ser clave gracias a sus constantes ayudas defensivas, recuperaciones de balón y por oxigenar al equipo con el esférico en los pies cuando era necesario. Además, su porcentaje de pases buenos fue bueno.

Modric · Suspenso

Algo desubicado durante la primera mitad porque tuvo que trabajar más de la cuenta ayudando a Dani Carvajal antes las subidas de Asamoah y Alex Sandro. Además, no fue protagonista con el balón en los pies y eso el equipo lo notó. Esto no cambió tras el descanso. Con 0-3, respiró. Antes de marcharse al banquillo en el 80 tuvo una ocasión muy clara que desperdició. Uno de sus peores partidos de la temporada.

Kroos · Bien

Realizó una gran cantidad de kilómetros ayudando en defensa. En el 35 y con 0-1, mandó un balón al larguero que podría haber sido la sentencia. Como ocurrió con Modric, debió ser más protagonista en los minutos de empuje de la Juventus. Con la victoria en el bolsillo tuvo un partido más plácido e intervino más.

Isco · Sobresaliente

Isco acabó siendo el undécimo en el once titular. Zidane, después de la exhibición del andaluz ante Argentina, fue fiel al once de Cardiff apostando por el centrocampista en detrimento de Bale, Asensio o Lucas. Y el del Arroyo de la Miel no decepcionó. Porque sólo con lo que hizo a los tres minutos le valió. Isco agarró la bola en banda izquierda, caracoleó y puso un balón raso a Cristiano para que éste hiciera el primero. Durante la primera parte fue el mejor jugador del equipo y en la segunda siguió con su buen partido. Intervino en la jugada que desembocó en el gol de Marcelo. Fue sustituido en el 74.

100% – Isco Alarcón ha completado los 54 pases que ha intentado ante la Juventus, único jugador del partido en lograr el 100% (+10 pases). Genial. pic.twitter.com/rz0rg2WXzg — OptaJose (@OptaJose) April 3, 2018

Cristiano Ronaldo · Matrícula de honor

Cristiano Ronaldo siempre aparece. Y esta vez sólo tardó tres minutos en volver a marcar en un partido importante. El luso hizo el primer tanto del Real Madrid tras recibir un pase atrás de Isco cuando el partido no había hecho nada más que comenzar. Además este gol tenía récord, ya que el reciente Balón de Oro se convertía en el primer jugador de la historia en marcar en 10 partidos seguidos de la Champions League. A los cinco de la segunda mitad, tuvo una clara ocasión (no era fácil) que se marchó lamiento el palo derecho de la portería de Buffon.

Pero lo mejor estaba por llegar para Cristiano Ronaldo. En el minuto 64 de partido, el jugador luso anotó un tanto de chilena que ya es historia del fútbol. El que le faltaba. Para culminar su extraordinaria noche, asistió a Marcelo en el tercer gol del Real Madrid. Tuvo en hat-trick en las botas pero Buffon lo impidió en dos ocasiones y después la mandó alta cuando lo tenía todo a favor. Se le perdona.

Benzema · Suspenso

Por enésima vez, Zidane volvió a apostar por él y el galo pasó por el campo sin pena ni gloria. Si es cierto que se asoció con coherencia durante la primera mitad pero tuvo poca trascendencia. Cedió a Kroos un balón que acabó topando con el larguero. Tras el paso por los vestuarios, condujo una buena jugada que desembocó en una ocasión de Cristiano. Zidane le retiró del campo a la hora de partido.

Lucas Vázquez · Bien

Entró a la hora de partido sustituyendo a Benzema con el objetivo de ayudar a Carvajal con el doble lateral del equipo italiano. También llegó a la zona de ataque con asiduidad y participó en el gol de chilena de Cristiano con un disparo que paró bien Buffon. En el descuento puso un balón en la botas de Cristiano, pero éste la mandó alta.

Marco Asensio · Bien

Entro al campo en el 74 sustituyendo a Isco y se posicionó pegado en la banda izquierda. Puso un buen balón a Modric que pudo ser el 0-4 pero el croata falló cuando lo tenía todo a favor. También tuvo una ocasión en el 90 pero no conectó bien el disparo dentro del área.

Kovacic · Bien

Zidane le metió en el campo a falta de 10 minutos, con 0-3 en el marcador, para dar aire al centro del campo madridista. Tuvo la ocasión de hacer el 0-4 pero mandó el balón al larguero tras recibir un buen pase de cara de Cristiano.