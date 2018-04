De Gea está cerca de renovar con el United y se aleja del Madrid

Blanco, rojo, blanco, rojo… De Gea continúa deshojando la margarita en busca de respuestas sobre su futuro. Las últimas informaciones publicadas en Inglaterra, alejan al portero español del Santiago Bernabéu. Según informa el diario británico The Sun, el meta del United estaría decidido a renovar con el conjunto inglés por cinco temporadas con un estratosférico sueldo de casi 400.000 euros semanales.

El nuevo contrato ofrecido por la entidad de Old Trafford no ha dejado tiempo ni para pensar al jugador. De Gea se convertiría en el segundo futbolista mejor pagado del club inglés, su ficha pasaría a ser de casi 400.000 euros a la semana. Sólo estaría por detrás de Alexis Sánchez que percibe 576.000 euros semanales.

La intención del club es empezar este mismo mes las negociaciones para zanjar su continuidad antes del próximo Mundial de Rusia. En la entidad saben de la importancia de tener atado a De Gea antes de que comience la competición. Una buena actuación del portero con España despertaría el interés de muchos clubes, más allá del interés persistente del Madrid, y el portero español podría dudar sobre su futuro…

El United tiene prisa

“El Manchester quiere tenerlo todo resuelto. Quieren mostrar al mundo que De Gea no va a ninguna parte y por eso quieren que se vaya al Mundial sabiendo que todo está arreglado”, ha explicado un portavoz del United en The Sun.

Por su parte, el Real Madrid sigue esperando acontecimientos y De Gea es el portero preferido en las oficinas del Bernabéu. Los blancos ya han iniciado el casting para elegir al portero ideal y, cómo no, el ex rojiblanco es el elegido. El actual portero del United no es un candidato más, es el candidato. Su nombre lleva sobrevolando las oficinas de Chamartín desde 2015, y parece que este mercado estival podría ser el definitivo… Siempre y cuando el jugador quiera.

El madrileño ya ha rechazo varias propuestas de renovación con los Reds Devils. En Inglaterra aseguran que está es la definitiva… pero De Gea no quita el ojo al Real Madrid. Por el momento, la decisión está en sus manos…¿Blanco o Rojo?