Zidane: “Esta eliminatoria no tiene nada que ver con Cardiff”

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la previa del duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League, que medirá al Real Madrid con la Juventus en el Juventus Stadium de Turín. El técnico analizó las posibilidades de su equipo de lograr algo positivo, pero no dio pistas sobre la alineación que presentará en la tarde noche del martes.

No pensar en Cardiff

“Es lo que vamos a intentar, hacer un buen partido de fútbol, porque es lo que sabemos hacer. No tiene nada que ver con lo que pasó hace diez meses. Tenemos que pensar en esta eliminatoria e intentar hacer un gran partido mañana”.

Dibujo táctico

“No hay porcentajes. A mí me gustan todos los dibujos. Lo que nosotros elegimos puede ser con bandas, rombo, 4-3-3… no hay un sistema en particular que me guste”.

Isco importante, como todos

“No y ojalá que el jugador no piense eso porque no es así. Para mí no hay suplentes ni titulares, tengo 25 jugadores muy buenos y voy a utilizar a todos los jugadores. Hay momentos en los que unos juegan más que otros, pero todos son importantes e Isco es uno de ellos. En la Selección juegan ocho partidos y nosotros tenemos 60 partidos y jugamos cada tres días, pero todos los jugadores tienen que sentir que son importantes, es mi concepto de entrenar y nunca voy a cambiar.

Partido importante

“No lo sé, por eso que no hay que pensar mucho en eso ni tampoco en los partidos que hemos ganado con la Juventus. Hoy es otra eliminatoria, otro partido y otro escenario, lo que tenemos que hacer es preparar bien las cosas porque mañana va a ser un partido importante para nosotros y tenemos que preparar bien el partido”.

Experiencia en la Juventus

“Yo creo que de los cinco años aprendí muchas cosas y no sólo como futbolista, como persona también. Me iba de Francia y fue un cambio tremendo. Me acogieron como una familia, entonces tengo buenos recuerdos de esta etapa de la Juve, pero ahora estoy en otra parte y lo que vamos a hacer es pensar en nuestro partido, pero con el Real Madrid”.

Recuerdos de la Séptima

“Respecto a la final de Amsterdam, siempre duele cuando pierdes, pero esto es parte del fútbol”.

No desvela la alineación

“No, porque es completamente diferente el partido, han pasado qué, ocho o diez meses, y no tiene nada que ver lo que pasó. Nos ha ido bien pero ahora es completamente diferente y el dibujo puede cambiar”.

Elogios a la Juventus

“Temo un poco de todo, creo que es muy importante lo que está haciendo la Juve este año y pienso que es un equipo muy completo, creo que deberíamos tener miedo a todo el equipo en general, tanto detrás como el centro y delante”.

Preguntar a los jugadores por el sistema

“No te voy a responder a eso, es una cosa del vestuario”.

Diferencias de jugadores con Cardiff

“No somos muy diferentes, porque los jugadores más o menos están todos, pero desde entonces nuestra temporada no ha sido tan buena como esperábamos. Aparte de eso lo que queremos, teniendo a todos los jugadores menos Nacho, es bueno para mí, aunque es un dolor de cabeza a la hora de hacer el equipo, pero es bueno tener a todos los jugadores”.

Entrenar a la Juventus

“No es la cuestión. Nunca se puede decir nunca, porque la vida no se sabe, pero yo estoy feliz donde estoy y me dedico sólo a entrenar en el Real y pensando sólo en eso. No pienso en el futuro lo que voy a hacer, pienso en el día a día, pero ya sabes cómo es está profesión, sobre todo en el Real Madrid”.

Similitudes entre Juventus y Madrid

“Yo sí, porque he vivido en los dos clubes, cinco años en la Juve y en el Real cinco como jugador. El ADN de los dos clubes es igual, siempre luchar, siempre ir a ganar los partidos, eso lo aprendí también en la Juve”.

Temporada de la Juventus

“Yo creo que la Juve está haciendo una buena temporada, están jugando bien, he visto que han tenido muy buenos partidos, lo que se dice en Italia son simples comentarios individuales y no quiero comentar esto. He visto muchos partidos y creo que están jugando bien”.

Objetivo: ganar

“Es complicado porque nosotros venimos siempre a intentar ganar el partido, es nuestro objetivo como siempre, es el ADN en el club. En cada partido que jugamos nuestra idea es ganar, no significa nada lo que hicimos antes bien o mal. En las eliminatorias nunca ganamos pero nosotros estamos aquí para intentar cambiar eso”.