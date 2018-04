Zidane: “Espero que mi historia con el Madrid continue”

Zinedine Zidane analizó la eliminatoria que medirá a la Juventus con el Real Madrid, correspondiente a los cuartos de final de la Champions League. El técnico francés se mostró prudente a la hora de confirmar el favoritismo del vigente campeón, que parece haber resucitado en busca de la Decimotercera.

Protagonista indiscutible de los últimos éxitos del Real Madrid, Zidane analizó la trayectoria reciente del equipo blanco. “Al estar en este club, con una historia increíble… sabía que podíamos ganar cosas. Esta es la historia de este club, es el ADN de este club, este equipo. Lo hice como jugador. Gané muchas cosas como jugador, pensé que podría hacerlo también como entrenador. Ahora bien, es cierto que ganar ocho títulos en dos años no era algo que imaginaba. Pero eso es todo, está hecho. Lo más importante es hacer todo lo posible para tratar de ganar títulos. Este es el camino que es más importante: qué hacemos, qué trabajo hago, qué invierto para ganar. Esto es lo más importante. Es el ADN de este club”.

Zizou ha logrado levantar la Champions League como jugador y entrenador del Real Madrid, y explicó la diferencia entre lograrla desde dentro del césped o en el banquillo. “Nada que ver. Gané como jugador. Hoy, ser responsable de 25 jugadores, no tiene nada que ver. Creo que fue Carlo Ancelotti quien me dijo: ‘Ya verás, porque eso es lo que te va a pasar, tú mismo lo medirás, ganar como entrenador es mucho más hermoso, mucho más difícil’. Y tenía razón”.

Formar parte del Real Madrid es un placer para el técnico, que conoce perfectamente la grandeza del club al que pertenece. “El Madrid tiene una historia especial con esta competición. Hoy somos los actores para tratar de perpetuar la tradición. Estamos intentando decir que tenemos la oportunidad, una vez más este año, de poder, quizás más que el año pasado, defender nuestro título”.

“Este club me dio todo. Recuerdo al presidente Florentino Pérez que me trajo aquí. Él es quien me trajo aquí. Le debo todo. Para mi llegada, jugué, soy entrenador, han pasado 17 o 18 años que estoy en Madrid. Estoy bien establecido, mi familia también. Así que le debo todo a mi presidente y a este club, y luego a todas estas personas, a todos estos ‘aficionados’, que siempre me han mostrado su respeto y su amor. Esta es la historia, espero que continúe”, añadió.

El técnico francés recordó su pasado en la Juventus, que hace que la eliminatoria sea si cabe más especial para él. “Creo que la Juventus también fue un importante trampolín para mí. Salí de Burdeos, Francia, y llegué a un club muy familiar. También fui muy bien recibido por un entrenador, Marcelo Lippi, quien me acompañó y me hizo progresar. Este club me hizo crecer como jugador y como persona. Le debo muchas cosas. Por eso no jugué en muchos clubes en mi carrera. Fue voluntario”.

En el último enfrentamiento entre Real Madrid y Juventus los blancos pudieron conquistar la Duodécima, y Zizou analizó lo ocurrido entonces. “Fue un poco de todo. No sólo influyó mi discurso en el descanso. Hubo el deseo de los jugadores de ganar. Cuando entramos en la segunda parte lo hicimos más decididos. Las cosas salieron bien”.

Sin embargo, la victoria lograda en Cardiff no influirá en la eliminatoria, en opinión del galo. “Todo será diferente. Podemos haber sido dos veces campeones, pero no sirve de nada. Simplemente nos permite decir que queremos defender nuestro título, pero nada más. Será necesario demostrarlo en el campo, ser eficiente, incluso más que el año pasado. Y será una eliminatoria muy difícil”.