Las siempre temidas bolas del sorteo de la Champions League se mostraron más caprichosas que nunca y depararon en cuartos de final la repetición de la final de la pasada edición, un Juventus – Real Madrid en el que el equipo blanco llega como favorito, tras eliminar a uno de los cocos y con la vitola de vigente campeón de por medio, mientras su rival, una Juve mermada en la ida por las bajas, tratará de obrar el milagro con su afición como principal activo para, cuanto menos, llegar vivos a la vuelta en el Santiago Bernabéu. Será una lucha de poder a poder entre el campeón resucitado y un mermado eterno aspirante. Turín llega para ajustar cuentas entre dos de los más grandes.

Dentro de las cuentas pendientes que quedan por dirimir en el duelo de cuartos entre los dos últimos finalistas hay un protagonista distinguido, que no es otro que Gianluigi Buffon. A lo largo de los años, el legendario portero ha visto como algunos de los contrincantes a los que se medirá en el Juventus Stadium le han martirizado de forma notoria.

Zinedine Zidane fue el primer madridista en bajar del olimpo al para muchos mejor portero de la historia con aquel panenka en el Mundial de 2006, comenzando a dibujar un círculo que marcó su curva en la última final de Champions, en la que el Madrid le batió hasta en cuatro ocasiones para levantar la Duodécima en Cardiff, y se encargó de cerrarlo Isco, en el todavía reciente España-Italia en el que anotó dos golazos a Gigi, que a la postre resultaron claves para dejarle sin su último Mundial .

Sin la vitola de favorito y sabedor de que tendrá que intervenir con una efectividad para la cual los años no ayudan, Buffon ejercerá de capitano y tirará del carro de la afición juventina para evitar que la puerta de la Champions League se le cierre para siempre con el Real Madrid, de nuevo, como verdugo.

No obstante, el cancerbero no es el único jugador de la Juventus con ganas de ajusticiar al Real Madrid. Dos ex de la entidad madridista, Gonzalo Higuaín y Sami Khedira, tratarán de ser baluartes de la Juventus y así eliminar al equipo que les dio cobijo y éxitos durante varios años. Ambos jugadores son titulares indiscutibles en el esquema de Allegri y, teniendo en cuenta las importantes bajas para la ida, no cuentan con otra opción que la de ser protagonistas si quieren que su equipo saque un resultado positivo.

Una vez sacada la presión en Champions con su sobresaliente actuación en octavos frente al Tottenham, al Pipa le llega el examen definitivo para terminar de ascender al cielo o regresar a los infiernos en la máxima competición continental. Enfrente, Varane y Ramos, dos de los centrales que mejor conocen sus movimientos, y a su lado, un Paulo Dybala con el que deberá aliarse para salir vivo del triángulo defensivo madridista.

El Madrid, a conquistar Turín

En el Real Madrid, si bien la condición de verdugo y favorito no permiten una búsqueda real de venganza, los malos resultados cosechados en las visitas a Turín hacen que los blancos encuentren una motivación extra para salir vencedores del encuentro de ida en el Juventus Stadium. El doble partido es el arma al que se agarran los bianconeros para buscar sus opciones de cara a semifinales, pero Cristiano, Ramos, Modric y compañía tratarán de marcar territorio logrando el triunfo madridista que se escapó en 2003, 2005, 2008, 2013 y 2015.