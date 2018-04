Georgina desvela los secretos sobre su relación con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, concedió una entrevista a XL Semanal, donde habló de su relación con con el futbolista del Real Madrid, su lado personal más desconocido, cómo fue pasar del anonimato a personaje público, etc.

Sobre el inicio de su relación con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez se confiesa: “Lo pasé mal. Yo me escondía, pero me iban a buscar a la tienda donde trabajaba. Llamaban y preguntaban por mí haciéndose pasar por clientes míos”, comentó sobre todo el revuelo mediático que se formó en torno a su figura. “Yo tenía que fidelizar mucho a mis clientes, me ponía al teléfono y luego me preguntaban si era verdad mi relación”, añadió.

“Alrededor de la tienda de Gucci había siempre ocho o diez fotógrafos esperándome. Empecé a estar muy incómoda y entonces lo dejé”, desvela Georgina, que se vio superada ante tanta expectación. A pesar de esto, reconoce que su vida ha mejorado. “Ha cambiado para mejor, evidentemente. Recibo mucho amor por todos lados y tengo mucho amor para dar”, asegura.

Acerca de la gente que se le pueden acercar por interés es clara: “Distingo perfectamente a las personas, sigo teniendo mis amigos de antes y sé descartar muy bien a la gente que se arrima por algo. ¡Experiencia de la vida! Una ya selecciona bien a quién quiere tener al lado y a quién no”.

“Cuatro hijos no son una carga para mí”

Georgina Rodríguez, que tiene un hijo en común con Cristiano, también convive con los otros tres hijos que tiene el crack portugués. “No me asustó. Siempre he sido muy madura y para mí tener cuatro hijos no es una carga. Lo llevo muy bien y, de hecho, ya no me imagino mi vida sin mis hijos”, dijo.

También sacó a la luz algunos de los hábitos que reinan en la casa de Cristiano Ronaldo. “No vemos mucho las noticias. Vemos muy poca televisión. Siempre comemos en silencio o ponemos un poquito de música, salimos a pasear, o vamos al gimnasio…”.

Además, en la entrevista, Georgina Rodríguez contó algunos datos aún desconocidos de su vida. “Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Argentina y decidieron quedarse un tiempo allí y nací yo. Cuando yo tenía un año regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca”, comentó.

Años más tarde se trasladaría a Madrid. “Gracias a Dios, di con gente muy buena desde el principio, pero también es verdad que he aprendido a separar muy bien las amistades, ya que mucha gente se ha acercado a mí y me ha hecho daño, queriendo o sin querer. Llegué sola a la capital con 19 años y me puse un escudo, pero es verdad que me entró un poco de miedo al principio”, comentó.