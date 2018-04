En Inglaterra aseguran que el Real Madrid piensa en el regreso de Morata

Pase lo que pase de aquí a final de temporada, en Concha Espina tienen claro que el Real Madrid necesita reforzarse de cara a la próxima temporada. En los despachos del Santiago Bernabéu se trabaja desde hace tiempo y la prioridad es reforzar la portería y el frente ofensivo. En esas, tal y como asegura el Daily Express, el Real Madrid está barajando la idea de intentar fichar de vuelta a Álvaro Morata, que no está del todo feliz en Londres pese a que sus comienzos en el Chelsea fueron bastante buenos.

En los últimos meses, la situación del canterano merengue ha dado un vuelco e incluso el Mundial peligra para él. Morata no fue convocado por Lopetegui en el último parón internacional y vio como Iago Aspas, Diego Costa y Rodrigo brillaron con España ante Alemania y Argentina. El caso es que el ariete español tiene un par de meses para intentar recuperar su mejor forma en el Chelsea y así volver a ir con la Selección.

Aún así, su aventura en Londres no ha ido del todo lo bien que hubiera esperado. Morata creía que iba a ser titular indiscutible toda la temporada y que iba a marcar más goles que el curso pasado en el Real Madrid, y no ha sido así. Pese a no ser un fijo en los onces de Zidane la pasada temporada, Morata casi siempre salía desde el banquillo y sus números fueron muy buenos, superando incluso a los de Benzema.

En esas, el Real Madrid estaría barajando la vuelta de Morata para que fuera de nuevo ese delantero que complemente a Benzema y que le compita el puesto en el conjunto merengue. No sería sencillo que el madrileño regresara, pues el Chelsea pagó unos 80 millones de euros por él y pretenderá recuperar la inversión en caso de traspasar a Morata. Mientras tanto, el Real Madrid tiene varios arietes más en la agenda para reforzar la delantera de cara al próximo curso.