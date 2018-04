El peligro se llama Dybala

La historia es sabida por muchos. Con la Juventus eliminada y obligada a marcar un gol en Wembley, un comentarista de televisión centraba todas sus iras en un Paulo Dybala que apareció en el momento decisivo para callar a todos sus críticos y meter a su equipo en cuartos. Desde ese momento ha pasado casi un mes donde el delantero argentino ha vuelto a demostrar que el futuro está en sus manos y se presenta como el principal peligro ante el actual campeón.

Porque el Real Madrid se verá las caras este martes con el mejor Dybala de la temporada. Y con diferencia. Después de superar una lesión que le dejó casi un mes apartado de los terrenos de juego, el talentoso mediapunta ha vuelto por sus fueros y sus números demuestran esta teoría. En los últimos seis partidos ha marcado cinco goles y lo que es más importante: ha aparecido en los momentos importantes para rescatar a su equipo.

Todo comenzó cuando dio a la Juventus tres puntos vitales en la lucha por la Serie A en el minuto 93 del duelo ante el Lazio. Después, unos días más tarde, dio el pase a su equipo en Champions tras marcar en Wembley y cuatro días después anotó un doblete ante el Udinese en el triunfo juventino por 2-0. Es más, este sábado se encargó de cerrar el círculo tras hacer el primer gol de su equipo en el importante partido ante el Milan que se saldó con victoria del líder por 3-1.

Así que Zidane tiene claro que tendrá que extremar la vigilancia sobre Dybala para que todo salga bien en Turín. En la pasada final de Cardiff ya lo hizo y el resultado fue sobresaliente gracias a Casemiro y Ramos y en esta eliminatoria de cuartos la historia se volverá a repetir. El técnico francés sabe la importancia del argentino tanto a la hora de organizar el juego como para decidir ante la portería rival y cómo volver a frenarlo será un apartado amplio en la charla táctica previa al partido.

¿Futuro vestido de blanco?

A día de hoy todo el mundo se pregunta en Argentina como Jorge Sampaoli se puede permitir el lujo de no convocar a uno de los mejores jugadores del mundo para una selección que no carbura. El ex del Sevilla explicó en rueda de prensa que no lo habían podido encontrar hueco y el jugador de la Juventus habló de forma clara de su incompatibilidad con Leo Messi porque ocupan la misma posición en el campo.

Pero a pesar de que puede que no esté en Rusia, nadie discute que Paulo Dybala está llamado a dominar el fútbol mundial y los mejores equipos del planeta, entre los que se encuentra el Real Madrid, le siguen desde hace años. De hecho en la cúpula del club blanco gusta y mucho y no se descarta nada en el futuro. De momento, el argentino sigue progresando con unos impecables dígitos de 21 goles y cinco asistencias en lo que va de temporada. Si sigue así puede que acabe vestido de blanco.