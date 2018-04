Kevin Prince Boateng: “Podría haber jugado en el Real Madrid”

Kevin Prince Boateng, que milita actualmente en el Eintracht de Frankfurt, concedió una entrevista al medio alemán Bild, donde repasó su trayectoria futbolística, que ha atravesado grandes altibajos a lo largo de los años. El internacional por Ghana cree que por su calidad pudo haber jugado en el Real Madrid.

“En mi opinión, sin querer parecer arrogante, podría haber jugado en el Real Madrid. Pero no hice lo suficiente para hacerlo”, comenta el talentoso futbolista. Boateng cree que si llega a haber estado centrado en el fútbol y no en las fiestas a las que era habitual, podría haber podido jugar en el Santiago Bernabéu defendiendo la elástica blanca.

“Sin embargo, llegué a un punto en el que estoy tranquilo y satisfecho con mi carrera”, asegura el ex de Milan o Schalke 04. Kevin Prince Boateng ha reconocido en varias ocasiones que jugar en la Unión Deportiva Las Palmas ha relanzado una carrera que asomaba al borde del precipicio.

Uno de los pocos jugadores que tiene el privilegio de haber marcado en las cuatro grandes ligas tiene un ‘vicio’. “Honestamente, me gusta que me agraden, es mi droga. Me gusta ser el centro de atención”, declaró Boateng. Además, Kevin Prince desveló cuál podría ser su futuro tras colgar las botas.

“Después de mi carrera como futbolista, también me veo como cantante. En ese papel puedes alcanzar el mundo entero y tratar de cambiar algo”, desveló un Boateng que siempre ha dedicado parte de su tiempo a luchar para erradicar el racismo, participando activamente con la ONU.