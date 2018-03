Zidane vs Jémez: ahora con ocho títulos

Paco Jémez y Zinedine Zidane se verán las caras tras las duras declaraciones realizadas en el pasado por el técnico de Las Palmas. En octubre de 2014, cuando estaba al frente del Rayo Vallecano, no estuvo muy acertado con Zidane, que por entonces empezaba a dar sus primeros pasos como entrenador al frente del Castilla. Jémez dijo, literalmente, que era una “vergüenza” que el actual entrenador del Real Madrid entrenase, al no haberse titulado como entrenador.

Además, el siempre polémico preparador dijo que no consideraba al técnico madridista como compañero, ya que aún no estaba titulado. “Me parece una vergüenza que le permitan entrenar. Yo no sé para que me he sacado el título de entrenador, si ahora en España se puede entrenar sin él. No le considero compañero, porque le falta el título, cuando esté titulado sí que será un entrenador”, señaló Paco Jémez al ser preguntado en una entrevista sobre el actual técnico madridista.

No quedó ahí la cosa, pues Ancelotti, entrenador por entonces del Real Madrid, salió en defensa del que fuera su pupilo… y Jémez estalló. El técnico fue de nuevo preguntado, en rueda de prensa, sobre las palabras que dijo y sobre la réplica de Carletto. La contestación que le dio al periodista no dejó indiferente a nadie: “¿Zidane tiene el título de entrenador? No, le falta un poco y como le falta un poco no puede entrenar en España. ¿Cómo lo quieres? Vete y díselo a Ancelotti”.

Tres años y medio después, las cosas han cambiado mucho. Zinedine Zidane ya está titulado y al frente de la primera plantilla del Real Madrid. Nadie puede dudar a día de hoy que el francés es uno de los mejores entrenadores del mundo. Desde su llegada al banquillo madridista, ha logrado ganar ocho títulos, entre los que destacan dos Champions y una Liga. Un palmarés envidiable para cualquier entrenador. Ahora se reencontrará con Jémez. Esta vez, ya como ‘compañeros’.