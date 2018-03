Zidane lo deja claro: “Me gustaría seguir aquí la próxima temporada”

Zinedine Zidane fue muy claro cuando fue preguntado por su futuro. El entrenador del Real Madrid no dudó al responder que le gustaría seguir al frente del club blanco la próxima temporada.

“Si, señor. Me gustaría porque me gusta el fútbol y me gusta lo que estoy haciendo. Pero ya sabes cómo es el fútbol. Yo quiero seguir y quiero que todos los jugadores sigan, pero no es el momento ahora de hablar de todo esto. Tenemos que hablar de los partidos, tenemos un partido mañana complicado y veremos lo que nos queda de temporada”, dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido contra Las Palmas.

“Mi idea es continuar lo máximo posible. Lo he explicado muchas veces, luego cada uno puede interpretarlo. Todo el mundo depende de los resultados en este banquillo, llevo muchos años aquí y sé como funciona este club. Tengo ganas de continuar“, reiteró minutos más tarde al ser preguntado en francés.