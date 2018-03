Zidane: “Isco es del Real Madrid y se va a quedar aquí”

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de Liga que medirá al Real Madrid con la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. El técnico del Real Madrid cerró la puerta a la salida de Isco Alarcón de la entidad madridista, al mismo tiempo que mostró su deseo de seguir en el club la temporada que viene.

Vuelta del parón

“Después de un parón de selección nosotros tenemos muchos jugadores fuera, además jugaron un partido importante y tenemos que pensar en lo nuestro, en lo que nos toca mañana. Vamos a ir con la máxima ilusión y sin pensar en lo del martes. Tenemos en la cabeza el partido del martes y para prepararlo tenemos que hacerlo bien mañana”.

“Isco tiene molestias y Sergio tiene molestias, así que no pueden viajar con nosotros. El resto lo verás mañana, vamos a ir a hacer un buen partido y los que vienen con nosotros van a tener que estar bien. Las Palmas tiene dificultad en esta liga, pero sabemos que es un equipo que puede hacer un gran partido. Objetivo para nosotros es seguir con lo que estamos haciendo y en la Liga poder llegar al segundo puesto y mirar la Liga primero”.

Palabras de Isco

“Yo no soy injusto y creo que él no dijo eso. Cada uno interpreta sus palabras, dijo claramente que está contento. Igual no tiene el mismo protagonismo que el decía aquí, pero le he demostrado y no solo a Isco, que es importante para nosotros. Es verdad que el jugador quiere jugar más, pero como todos. Luego estoy yo para elegir un once. Para mí es importante Isco y lo va a ser hasta el final. No estoy molesto con Isco”.

Partido de España

“Contento, lo vi perfectamente el partido y contento por su actuación, por el partido, porque vi un partido impresionante, muy grande el partido de España, así que contento”.

Duelo con Las Palmas

“Nosotros necesitamos lo mismo, que es ganar, como siempre. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo con una temporada complicada, pero son capaces de sacar un gran partido, y eso lo dice todo. Tenemos que estar preparados y entrar fuerte, con intensidad, ritmo y sin pensar en el rival mirando la tabla, porque no significa nada en el fútbol y menos en España, donde no existe equipo pequeño”.

Isco sigue en el Madrid

“No, nada, Isco es del Madrid y se va a quedar aquí”.

Continuidad la próxima temporada

“Si, señor, me gustaría porque me gusta el fútbol y me gusta lo que estoy haciendo. Pero ya sabes cómo es el fútbol. Isco es un jugador que me gusta, lo que hace lo hace bien. Yo quiero seguir y quiero que todos los jugadores sigan, pero no es el momento ahora de hablar de todo esto. Tenemos que hablar de los partidos, tenemos un partido mañana complicado y veremos lo que nos queda de temporada”.

Rotaciones

“No, para mí no existe eso. Para mí tengo que mirar los partidos, cada tres días tenemos uno. Tengo 25 jugadores y cada día voy a utilizar a 11. Yo miro los partidos de las selecciones porque me interesa que no se lesione y cómo actúan, también el tiempo jugado, y jugaron mucho”.

Elogio a Isco

“No es el problema Isco e Isco lo que está haciendo, puede jugar más o menos bien o mal, pero siempre se mata, da todo lo que tiene, el problema es que yo tengo 25 jugadores, hoy es el problema de Isco, otro día de Gareth, Lucas, Marco Asensio. Juegan 11 y para el resto es un problema. No es problema mío ni de Isco, estamos aquí juntos y siempre intento para el bien del equipo llevarlo lo mejor posible. Sólo he comentado con él sus molestias”.

Bale, listo para jugar

“Está preparado para jugar, ha jugado los dos partidos y mañana tenemos nosotros un partido, así que está preparado para jugar”.

Se define como entrenador

“No podría decirte cómo soy, lo que sí se es que soy una persona muy apasionada de su trabajo y eso es muy importante. Me gusta que mis jugadores jueguen bien y soy una persona muy competitiva. Eso es lo que me enseñaron en este club y es lo que acentúo en mis jugadores. Yo creo que transmito lo que me gusta y cómo soy yo, jugar la posesión e intentar marcar goles, también la tranquilidad y la serenidad… porque todos los jugadores lo necesitan”.

Recalca su voluntad de continuar

“Mi idea es continuar lo máximo posible, ya lo he dicho muchas veces. En este banquillo todo el mundo depende de los resultados, es un banquillo muy exigente, sé cómo funciona este club, llevo 16 años aquí. Hago lo que me gusta, lo hago a tope y tengo ganas de continuar”.