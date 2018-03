James quiere quedarse en el Bayern

James Rodríguez ha manifestado su deseo de continuar en el Bayern de Múnich, club donde juega cedido por el Real Madrid, pese al interés de diferentes equipos de la Premier League en hacerse con sus servicios.

Precisamente en Inglaterra jugó el encuentro con su selección ante Australia (0-0) y al término del partido, el diario The Sun le preguntó si le gustaría jugar en la Premier League. “Estoy bien en el Bayern, soy bueno“, respondía el colombiano, que no parece proponerse por el momento un cambio de aires a corto plazo.

Y es que James vuelve a sentirse importante en el terreno de juego gracias a la confianza que su técnico, Jupp Heynckes, ha depositado en él. Cuando llegó al conjunto bávaro para sustituir a Carlo Ancelotti, el alemán se encontró a un futbolista aislado completamente y trató de cambiar la situación.

Al nivel del Mundial 2014

Ahora, James vuelve a contar con continuidad, algo de lo que no disfrutó en el Santiago Bernabéu y que le hizo tomar las maletas rumbo a Múnich. “En Francia estaba jugando, ahora en el Bayern siempre estoy jugando y creo que es bueno llegar con un buen ritmo” señalaba el colombiano en referencia al Mundial de Rusia que se disputará del 14 de junio al 15 de julio.

James siente que está al mismo nivel que ofreció en el Mundial de Brasil de 2014. Ese verano, el internacional cafetero fue uno de los jugadores más destacados del campeonato, empatado a goles con el propio Leo Messi (6), y su actuación le valió para encandilar al Real Madrid que pagó por él unos 80 millones al Mónaco.

Sin embargo, en Concha Espina no logró ganarse su puesto en el once titular y por ello decidió que lo mejor era cambiar de aires. De su estancia en el Madrid también se pronunció el colombiano. “Los momentos no tan buenos que viví en el Real Madrid me ayudaron a crecer“, señalaba el colombiano.

Un James que también reconoce haber aprendido a vivir más tranquilo con el tiempo. “Siempre quiero ser bueno, pero con el tiempo también aprendes a estar tranquilo“.

Por el momento, parece estar centrado en concluir la temporada con el Bayern, primero en la tabla y a 17 puntos del Schalke 04, además del próximo enfrentamiento ante el Sevilla en Champions.