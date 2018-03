City y Chelsea quieren a Isco

El futuro de Isco en el Real Madrid no está asegurado. El jugador malagueño ha perdido su sitio en el once madridista y se estaría planteando su continuidad dentro de la entidad de Chamartín. No le faltan novias, pues el Manchester City y el Chelsea estarían al acecho del jugador. Según informa el Daily Mirror, los dos conjuntos de la Premier esperarán a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, para tratar de hacerse con el jugador.

Además, en el conjunto madridista no han gustado nada las últimas declaraciones de Isco. El español vino a decir que Lopetegui le da más minutos de los que dispone en el club blanco, tras hacerle un hat-trick a Argentina. Unas palabras que no han sentado nada bien, hasta el punto que Sergio Ramos ha salido en defensa del club.

No es la primera vez que desde Inglaterra se interesan por el jugador. El Manchester City ya filtreó con él en el pasado. De hecho, estarían dispuestos a ofrecer 85 millones. Y sus palabras han hecho que el conjunto dirigido por Guardiola vuelva a ponerle en la agenda. Isco es un jugador que gusta y mucho a los citizens y tratarán de aprovechar la mínima situación para tratar de hacerse con él.

Novedoso es el interés del Chelsea. El conjunto londinense no tiene aún decidido quién será su entrenador el próximo curso. Pese a ello, Isco es un jugador que interesa. Su virtuosidad ha llamado la atención de los blues, que esperarán a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, para intentar ficharle.

Además, con los de Stamford Bridge, se podría realizar un intercambio de cromos. Zidane lleva años tratado de llevar a Hazard al Bernabéu. La marcha de Isco a Stamford Bridge sería una oportunidad para cumplir uno de los objetivos del entrenador francés, que es la de vestir al belga del blanco.