El Bayern de Múnich se une a la puja por Bale

Gareth Bale ya no es tan indiscutible para Zidane como antes. Asensio y Lucas Vázquez se han ganado un puesto en el once durante las última semanas y el extremo británico, en los partidos grandes, suele quedarse en el banquillo. En esas, Bale tiene claro que si de aquí a final de temporada su situación no cambia pedirá salir en verano. En ese caso, el Real Madrid estudiaría ofertas, pero bajo ningún concepto se va a regalar a Bale, pues en Concha Espina saben que es un jugador que puede ser diferencial.

El Expreso de Cardiff está en el mercado, y los grandes clubes de Europa lo saben. El interés del Manchester United o el Chelsea no es nuevo, pero en las últimas se han sumado otros equipos. En OKDIARIO ya contamos que el PSG también tiene en su agenda al galés, que preferiría volver a la Premier League en caso de salir del Real Madrid. Aún así, todavía parece que va a tener más opciones donde elegir, porque el Daily Mail asegura que el Bayern de Múnich también tiene a Bale entre sus objetivos para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

El conjunto alemán cuenta con jugadores veteranos en el frente ofensivo que poco a poco deben ir bajando el nivel como Ribery o Robben. Además, los rumores sobre la marcha de Lewandowski cada vez son más fuertes pese a que Rummenigge niegue por activa y por pasiva que el polaco vaya a salir. El caso es que si el Real Madrid se desprende de Bale sería una gran oportunidad para el Bayern, club con el que los blancos tienen una relación cordial tras las operaciones de Kroos y James Rodríguez.

Pero el Real Madrid sabe que vender a Gareth Bale es reforzar a un rival y no piensan regalarlo. De hecho, la consigna está clara. El club sabe que tal y como está el mercado y atendiendo a las cantidades que se están pagando hoy en día, Bale cuesta unos 200 millones de euros. Y esa va a ser aproximadamente la cantidad que pida el Real Madrid cuanto pregunten por el galés.