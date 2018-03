La agenda de porteros del Real Madrid

El Real Madrid busca portero. Pese a que Keylor Navas no está cuajando una mala temporada (el curso pasado estuvo mucho peor), en Concha Espina tienen claro desde hace tiempo que es necesario reforzar la portería de cara a la próxima temporada. El guardameta costarricense nunca ha terminado de convencer en los despachos del Santiago Bernabéu, pero los títulos y la fuerza que hizo en su momento el vestuario han ido alargando esta situación… hasta este verano.

El Real Madrid estuvo muy cerca de fichar a Kepa Arrizabalaga en el mercado invernal, pero por varios motivos el vasco acabó renovando con el Athletic. En primer lugar, Zidane se mostró reacio a su llegada. El galo insistió en que no quería fichajes invernales, y así acabó siendo. También influyó la lesión que padecía Kepa, que no terminó de gustar en Concha Espina.

De Gea sigue siendo el favorito

El caso es que Kepa no llegó y el abanico de guardametas seguidos por el Real Madrid es muy amplio. Tal y como hemos contado en OKDIARIO desde hace tiempo, De Gea es el favorito indiscutible y la opción número uno del conjunto merengue. Pero su llegada no será fácil por las altas pretensiones del United, que no quiere perder a su mejor jugador.

En esas, en los despachos se estudian otras opciones como las de Courtois, que sólo interesaría si no renueva; Perin, meta del Genoa vigilado de cerca por los responsables deportivos del club; Alisson, que gana enteros en las últimas semanas; Sergio Rico, la opción nacional para reforzar la portería; y Bernd Leno, que siempre estuvo en la agenda.