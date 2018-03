Zidane respira: vuelven todos sanos

Termina el parón internacional y el Real Madrid no tiene que lamentar bajas. Zinedine Zidane respira tranquilo después de que los 20 hombres que aportaba el conjunto madridista a las distintas selecciones, regresen sanos y salvos. Todos estarán a disposición del técnico para afrontar las últimas semanas de la temporada, en la que los blancos deben mantener la buena imagen en Liga y pelear por levantar su tercera Champions consecutiva.

Valdebebas ha estado una semana y media bajo mínimos. Sólo cuatro jugadores de la primera plantilla se han quedado en casa. Algo que sorprende bastante, pese a tratarse del Real Madrid, por la gran cantidad de efectivos convocados con sus selecciones. El jueves recuperará su actividad habitual con el regreso a los entrenamientos de los internacionales.

Por suerte, el técnico madridista no tiene que lamentar ningún tipo de percances. Los partidos de preparación para el Mundial ponían en serio riesgo a los integrantes de la primera plantilla madridista, con el final de la temporada a la vuelta de la esquina. Cualquier acción fruto del infortunio podía haber comprometido en mayor o menor medida los intereses del club para lo que resta de curso.

Isco y Bale recuperados

Pero el parón ha terminado y, en esta ocasión el virus FIFA no ha afectado a los blancos. Todo lo contrario. Esta última semana ha servido para recuperar a jugadores que en los últimos meses estaban de capa caída. Los dos casos más destacables son el de Bale y el de Isco, aunque no han sido los únicos. El rendimiento tanto del galés como del malagueño estaba bajo cuestión. Sin embargo, con sus respectivos combinados nacionales han dado un gran nivel.

En el caso del extremo, su hat-trick con Gales le hizo convertirse en el máximo goleador de la historia de sus selección. Bale atravesaba uno de sus momentos más delicados desde que llegó al Real Madrid. Con su continuidad más en duda que nunca, se ha resarcido con su selección y reclama un hueco dentro del equipo de Zidane.

Caso semejante al de Isco. El futuro del español en el Bernabéu también está en el aire. Los últimos meses no ha dado el rendimiento que venía acostumbrando desde el comienzo de la temporada, lo que le ha costado su puesto en el once. Pero el martes, fue el auténtico líder de la Selección en la contundente victoria ante Argentina. También fueron tres los goles que hizo a una albiceleste que sin Messi no fue rival para los de Lopetegui.

No son los únicos casos. Pues otros jugadores menos relevantes dentro de la plantilla también han destacado con sus selecciones. Sin ir más lejos, Borja Mayoral ha marcado cinco goles en lo que va de parón, avisando al técnico francés de que tiene otro nueve, en caso de necesitarlo.