Spaletti pide a Monchi que no venda a Allisson

El guardameta de la Roma, Alisson Becker, es uno de los objetivos del Real Madrid para la próxima temporada. Su nombre figura en la agenda que maneja la directiva del club blanco, que rastrea el mercado en busca de un recambio para Keylor Navas la próxima temporada. El brasileño ha despertado el interés de los grandes equipos, no sólo en Chamartín. Pero Luciano Spalletti no está dispuesto a deshacerse de su portero estrella y habría dado la orden de no venderle.

Según publica Il Corriere dello Sport, el técnico italiano lo considera uno de sus pilares fundamentales y ha pedido a Monchi que no venda al cancerbero bajo ningún concepto. A pesar de las peticiones del entrenador, el rotativo transalpino desvela que la Roma estaría dispuesta a negociar a partir de 60 millones de euros, aunque nunca le incluirían en la operación Kovacic. Recordemos que el director deportivo quiere al centrocampista del Real Madrid para rejuvenecer el equipo.

Esa opción se antoja complicada. En las oficinas del Santiago Bernabéu no están dispuestos a negociar por el croata. “Kovacic no se toca”, es la frase con la que se han encontrado todos y cada uno de los equipos que han llamado a la puerta preguntando su precio. De ahí que Monchi baraje la posibilidad de vender al guardameta para intentar seducir al Madrid con una gran oferta.

A sus 25 años, Alisson, se ha convertido en uno de los mejores porteros del mundo y un muro infranqueable. En la ida ante el Atlético ya lo demostró, desquició a la delantera rojiblanca con numerosas paradas que valieron un punto vital para su equipo. Ahora estaría muy cerca de dar un salto más en su carrera deportiva. Clubes como el Liverpool también lo quieren, pero saben que el Real Madrid ha tomado la delantera en la operación y es el que más probabilidades tiene de hacerse con sus servicios.