El Real Madrid se frota las manos con Isco

El nombre de Isco está en boca de todos. Por su partidazo ante Argentina, por su hat-trick y también por sus declaraciones tras el encuentro. El malagueño fue el protagonista absoluto en la contundente victoria de la Selección, y en Concha Espina lo celebran pese a que no gustaron demasiado sus palabras y esa falta de confianza que dice sentir en el Real Madrid. Y, entonces, ¿por qué se celebra su gran actuación?

En los despachos del Santiago Bernabéu son conscientes de que sus dos partidazos ante Alemania y Argentina vuelven a colocar a Isco en el escaparte y hacen que su valor de mercado crezca y mucho. No son rivales cualquiera, son dos de las mejores selecciones del mundo. E Isco ha demostrado que con La Roja juega como si estuviera en su jardín, dando un recital de pases, regates, controles y goles.

Tiene que ganarse a Zidane

Es el mejor momento para ganarse esa confianza que dice no tener en el Real Madrid. A ese nivel, Isco tiene sitio en cualquier equipo de Europa. Pero el malagueño no ha jugado así durante los últimos meses, y él lo sabe, de ahí que en parte se eche la culpa de no ser titular en el conjunto merengue. Cuando Isco está bien es desequilibrante y Zidane no se tira piedras en su propio tejado. El francés le ha dado la titularidad cuando lo ha merecido y sabe que Isco debe ser importante para el equipo en la recta final de temporada.

En Concha Espina confían en que estos partidos con España pueden dar un nuevo impulso al de Arroyo de la Miel, que quiere jugar más en el Real Madrid y sentirse más importante. Todavía tiene tiempo para conseguirlo, pero tiene que poner de su parte. Y si en verano sigue enfadado por jugar menos de lo que cree que merece, el Real Madrid escuchará ofertas por él como por cualquier otro jugador. Nadie es imprescindible y el caso de Morata es definitorio, que se fue al Chelsea para ser titular y ha acabado en el banquillo y con posibilidades de perderse el Mundial.