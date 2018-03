Ramos responde a Isco: “Es mayorcito para tomar las decisiones que crea convenientes”

Sergio Ramos habló con la prensa tras el contundente triunfo de España por 6-1 ante Argentina en uno de los últimos partidos de preparación para el Mundial de Rusia y quiso mandar un mensaje a su compañero Isco, quien tras lograr un hat-trick, aseguró que en “el Real Madrid no tiene continuidad”, a diferencia de con España.

“No sé si se ha expresado mal, no le he escuchado, pero Isco es un grandísimo jugador y tanto Zizou como Lopetegui han confiado y confían en él. Para mí es un jugador muy importante en el Madrid y en la Selección“, dijo el capitán madridista.

Ramos se mojó sobre la diferencia entre jugar para España y para el Real Madrid y quiso mandar otro mensaje a Isco: “Somos jugadores distintos en el equipo y en la Selección, hay muchos matices que te hacen cambiar, no se juega de la misma manera. Que disfrute del fútbol y de la vida. Isco es mayorcito para tomar las decisiones que crea convenientes”.

Por otra parte, el jugador destacó una gran semana para él. “A nivel personal, estoy muy contento. pero me inquieta el futuro, no el pasado. El nacimiento de mi hijo, esta contundente victoria… qué más se puede pedir. Me acuerdo cuando nos metieron cuatro en el campo de River y ahora vamos a tener el recuerdo bueno de este gran triunfo“, aseguró.

Por último, Ramos no dudó en rebajar la euforia tras conseguir este resultado histórico. “Mantenemos la calma, no sacamos pecho sacándonos fotos con la Copa, refuerza la moral del equipo, pero no hemos nada todavía, hay que ir al Mundial.Tuvimos muy estudiado el partido, al final se distorsionó el resultado y aprovechamos el bajón anímico y no perdonamos, fuimos a por otro y a por otro. Sin Leo, Argentina es inferior”, zanjó.