Guerra por Ceballos: Liverpool y Roma, dispuestos a ficharlo

Dani Ceballos llegó al Madrid como una de las grandes promesas. Fue una de las sensaciones en el europeo sub-21 que, junto a buena temporada en el Betis, despertaron el interés del club blanco. Sin embargo, su campaña no está siendo como se esperaba. El futbolista no cuenta con los minutos y la continuidad que le gustaría y en los medios internacionales especulan con la posibilidad de que abandone la entidad al termino del curso. En este sentido, Liverpool y Roma son dos de los candidatos a ficharle.

Según revela el diario talkSPORT, los de Jürgen Klopp ya han comenzado a perfilar la plantilla para el próximo año y, tras la marcha de Coutinho y muy posiblemente también la de Salah, los reds barajan la posibilidad de reforzarse con el centrocampista de Utrera. Encaja a la perfección en el esquema del cuadro de Merseyside y más después de la venta del brasileño al Barcelona. Con la sub-21 demuestra en cada partido su calidad, pero no termina de hacerse un hueco en el Madrid.

Ya sabía que sería difícil conseguir minutos, tendría que ganárselo. Sin embargo, no termina de adaptarse y Zidane no cuenta casi con él. Ha jugado 19 partidos, en los que acumula un total de 715 minutos. Tal y como cuenta el medio británico, la opción del Liverpool es la más atractiva pero no es la única oferta que tiene encima de la mesa.

Calciomercato asegura que la Roma de Monchi también anda tras sus pasos. El director deportivo del cuadro italiano quiere rejuvenecer la plantilla y tiene en su punto de mira a varios madridistas, como Kovacic y Ceballos. Fichar al primero es misión casi imposible porque el Madrid no escucha ofertas por él, mientras que el segundo sería más asequible. Pretende convencerle ofreciéndole un puesto de garantías dentro del conjunto romano, algo que a día de hoy no ha logrado en su actual club.

Otra de las posibilidades es regresar al Betis, quién ya contactó con él en el mercado invernal. Entre los pretendientes, como adelantó este periódico en su día, también se encuentra la Juve que ve en él el nuevo Pirlo. Pero a pesar de las múltiples especulaciones, el centrocampista negó querer abandonar la entidad merengue. En una entrevista reciente reconoció que esperaba contar con más minutos, aunque también dice que va a seguir trabajando para “sacar lo máximo de mí” y así poder convencer a Zidane.