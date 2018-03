Vinicius: “No quiero ser otro Neymar”

Vinicius Junior está creciendo con el paso del tiempo, gracias a la confianza que le da su entrenador en el Flamengo. El delantero, fichado por el Real Madrid a cambio de 45 millones de euros, ha sido incluido en la lista NxGN de Goal de los 50 mejores talentos Sub-19 del fútbol mundial que da el portal Goal.com. La lista completa no se conocerá hasta el miércoles, sin embargo, el futbolista ha concedido una entrevista al citado medio.

El nuevo fichajes blanco asegura que sigue mucho a Neymar, pero no quiere ser como él, sino elaborarse su propia carrera y hacerse un nombre: “No le presto atención a las comparaciones, pero siempre he seguido a Neymar. Tengo más contacto con él hoy en día y, cuando lo veo jugar, trato de tomar nota para mejorarme. No quiero ser otro Neymar, quiero construir mi propia carrera y extender la felicidad para todos desde Brasil”.

Está llamado a ser una de las grandes estrellas del fútbol mundial y por eso el Real Madrid alcanzó un acuerdo con el club brasileño para hacerse con sus derechos federativos a partir de 2018, año en el que cumple la mayoría de edad. La idea del jugador es quedarse en el Flamengo todo el 2018 e incorporarse a su nuevo equipo en el 2019. “El sueño es ganar la Copa Libertadores y el título de la liga brasileña, para tener al menos un gran día con Flamengo”, explicó.

Se centra en el día a día, en mejorar cada partido para desembarcar en Europa por la puerta grande. Sueña con triunfar en el Real Madrid, aunque por el momento no ve más allá del presente. Está haciendo mejores números que Neymar a su edad y en Brasil tienen puestas muchas esperanzas en que sea el referente de la canarinha en el futuro.