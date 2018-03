El PSG quiere a Casemiro

El PSG se ha fijado en Casemiro para reforzar su demarcación más débil: el mediocentro. El club parisino estaría dispuesto a poner sobre la mesa un ofertón de 80 millones por el brasileño y triplicarle lo que gana en el Madrid, pero ni Casemiro quiere irse ni el Madrid negociará por él. Su cláusula de rescisión es de 200 millones.

“Cambio la historia del Real Madrid. Hay un antes y un después de ser titular. Me refiero a Casemiro que no era titular con Benítez y le pone Zidane y es clave en la Undécima y la Duodécima. Tiene una oferta del PSG para llevárselo por 80 millones de euros, pero su cláusula es 200 millones”, aseguró Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

Casemiro podría ser si no un bombazo del jeque, sí un jugador en torno al que reconstruir un equipo cuyas carencias defensivas son evidentes. Di María, Cavani, Mbappé y compañía pusieron a prueba al jugador en Champions… siempre se impuso el brasileño.

La gran actuación de Case en los dos duelos ante el PSG llamó la atención de la directiva parisina y más aún, del cuerpo técnico. El director deportivo del club, Herrique Artero, ha presentado informes muy favorables sobre el centrocampista blanco. A ellos, hay que sumar la necesidad del PSG de reforzar la medular.

El PSG tiene déficit en esa posición. Su centro del campo se fundamenta en Motta y el jugador colgará posiblemente las botas el próximo curso. Además, sus últimas actuaciones dejan bastante que desear. Junto a Motta, también está Lass. El jugador llegó como refuerzo en el pasado mercado de invierno y su rendimiento no está a la altura de un grande.

A Casemiro le sobran novias

Si fuera por cuestión de querer Casemiro tendría novias por todo el mundo, pero en París tiene algo más que el resto de equipos de Europa: el talonario. El PSG estaría dispuesto a poner sobre la mesa 80 millones de euros, un ofertón en toda regla.

Pero en el Madrid lo tienen claro: Casemiro no se vende. El brasileño no tiene sustituto, como él no hay otro igual. Este curso lo han intentado con Marcos Llorente y el experimento ha fracasado. Además, gran parte del éxito de este Madrid de Zizou reside en su figura y salvo, rara excepción, el futuro del mediocentro pinta en blanco. Eso sí, como todos los jugadores de la Liga española, tiene cláusula y es de 200 millones de euros.