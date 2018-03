Nacho: “¿Cheque en blanco en cualquier club o el Real Madrid? Me quedo con el Madrid”

Nacho Fernández tiene muy claro su futuro. No importa el dinero que le ofrezcan, ni que club sea por que si le dan a elegir entre un cheque en blanco para ir a cualquier equipo con el sueldo que él quiera o el Real Madrid, el central lo tiene claro. “Ahora mismo, con la edad que tengo y con todo lo que me está pasando, me quedo con el Real Madrid”, dijo en una entrevista concedida al portal web Goal.com.

“Es que el Real Madrid significa todo para mí. Seguramente otra gente en mi lugar hubiera tomado otras decisiones. Por ejemplo, en 2016 que era la fecha en la que hablábamos. Aquel fue un verano en el que tuve que tomar una decisión porque no tenía los minutos que quería. Pero hablo con el club, con Zidane, me muestran su confianza… Y creo que lo fácil habría sido irse, porque vas a jugar seguro. Pero al final, lo primero, es que eso nunca se sabe. Y luego es que yo miraba ofertas de otros clubes y luego miraba al Madrid… ¡y tiraba para casa! No me digas por qué. A lo mejor alguien piensa que eso es conformismo, ¡pero para nada! El primero que estaba dolido porque no tenía minutos era yo, y era el primero que quería triunfar en el Real Madrid. Y fue la mejor decisión que pude tomar sin ninguna duda. Después de eso, gané otras dos Champions más, he jugado como 70 partidos más con el Real Madrid desde entonces, estoy jugando con España…”, añadió.

Ha tenido opciones para salir del conjunto merengue, como él mismo reconocer, pero siempre ha sido hombre de un solo escudo y sueña con retirarse de blanco: “Me gusta vivir y disfrutar el presente. Pero sería un sueño espectacular poder acabar mi carrera en el Real Madrid. Pero el fútbol da muchas vueltas, tengo un contrato muy largo con el Real Madrid y ojalá lo pueda cumplir”.

En la entrevista reconoce que está en el mejor momento de su carrera. “Sí, puede ser. De los últimos años fue el año pasado en el que llegó mi explosión en el Real Madrid, donde más a gusto he estado, donde más minutos he tenido con Zidane. Este año es la continuación del pasado. Quizás con más minutos, más confianza en mí mismo… Ojalá que no se acabe nunca”. Sobre su renovación asegura que “todavía se está hablando. Está prácticamente hecho. No va a haber ningún problema. Está hecho, hecho”.