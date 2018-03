El Madrid vigila a Perin

El Real Madrid sigue en busca y captura del portero ideal para el próximo curso. El casting está lleno de nombres conocidos como los de Courtois o De Gea, pero también de guardametas menos famosos para el gran público como Perin.

A sus 25 años el portero del Genoa se postula como firme candidato para ocupar la portería del Santiago Bernabéu. En Concha Espina cuentan con informes extraordinarios sobre el portero. Es una de las grandes promesas de Italia, el gran contrincante de Donnarumma para seguir los pasos de Buffon con la Azzurra.

El gran ojo de halcón que tienen los blancos con las jóvenes estrellas los ha llevado hasta él. Bueno, bonito, barato y encima con futuro. El precio de Perin es mucho más asequible que el del resto de sus contrincantes, lo que le hace partir con ventaja. Además, con su llegada, el Madrid continuaría con su política de fichar a jugadores jóvenes de gran proyección.

El interés del Madrid por el jugador es un secreto a voces en Italia. El mismo futbolista habló de su posible llegada al Madrid: “Cuando yo era pequeño nunca soñé que quisiera jugar en el Real Madrid, en el Fútbol Club Barcelona o en el Manchester United, pero yo quería llegar a ser un ídolo de la afición de un equipo. De niño pensé que iba a ser el ídolo de un equipo de América, pero al final me he convertido del Genoa, donde me he criado. Es una cosa fantástica”.

El preferido es De Gea

El interés por el joven portero del Genoa no aleja a los blancos de su gran fichaje. Con el otro rabillo del ojo en Concha Espina no pierden de vista a De Gea. El madrileño es sin duda el portero prefiero por el Real Madrid y si se pudiera acometer su fichaje cualquier otro guardameta quedaría en un segundo plano.