Odegaard desvela dónde jugará el año que viene

Martin Odegaard pretende volver al Real Madrid. El jugador termina su cesión con el Heerenveen el próximo 30 de junio y volverá a la capital de España. Odegaard llegó a Madrid con 16 años como una de las perlas de futuro del fútbol mundial. Su discreta actuación en el Castilla le llevó a salir cedido en enero de 2017 para terminar de esculpir su fútbol en la Eredivisie. Este curso ha adquirido continuidad al disputar 25 partidos, con un balance de dos goles y dos asistencias.

Actualmente, Odegaard está concentrado con su selección y ante la expectación que está generando su futuro, habló sobre sus expectativas. “Voy a intentar acabar lo mejor posible la temporada en el Heerenveen. Regresaré al Madrid este verano para hacer la pretemporada y después veremos qué pasa, no hay tomada ninguna decisión”, confesó el futbolista.

El 30 de junio finaliza su cesión en el club holandés. La intención del jugador es quedarse en la capital de España, pero Odegaard es consciente de la alta competencia en el equipo de Zidane y no descarta una nueva aventura en otro equipo: “¿Otra cesión? Puede pasar, pero no es el momento de hablar de eso. Siempre he dicho que lo importante es jugar y se trata de buscar un club donde pueda tener minutos al más alto nivel posible”.

Además, el noruego se mostró muy agradecido con la oportunidad que le está brindando el Heereveen. “No me he arrepentido nunca de esa decisión. Cuando haces una elección siempre puedes pensar si has acertado, pero asumo la que tomé y estoy contento. Sabía que había que tener paciencia porque el Real Madrid es el mejor equipo del mundo”, sentenció Martin.