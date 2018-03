Guardiola ofrecerá 85 millones por Isco

Pep Guardiola quiere pescar en río revuelto. El técnico del Manchester City ha puesto sus ojos en Isco Alarcón y no puede dejar de pensar en su fichaje. Según publica The Sun, el ex entrenador del Barcelona hará una oferta de 85 millones de euros por el mediapunta madridista. La información además incluye que el malagueño intente forzar su salida tras haber dado calabazas en dos ocasiones a la Premier League.

Isco, que ha pasado de titular indiscutible a suplente claro en la temporada del Real Madrid, está infeliz por no tener la continuidad que desea. El futbolista, a sus 25 años, es muy consciente de que se presenta ante sí un tren que es difícil de rechazar y más sabiendo que David Silva va a ir perdiendo peso en el City conforme pase el tiempo con 32 años a sus espaldas.

Guardiola piensa en Isco como una opción clara para reforzar a un equipo que es amante de la posesión del balón y donde el mediapunta podría encajar a la perfección. El Real Madrid renovó el contrato de Isco al inicio de esta temporada con una vinculación hasta 2022 y una cláusula de rescisión de 700 millones.

El Madrid tiene predisposición a vender a Isco, pero no a cualquier precio. Guardiola tendrá que mejorar los 85 millones que ofrece por el futbolista malagueño tras ver que esa oferta es en cuantía exactamente la misma que el Chelsea hizo por Álvaro Morata el pasado verano.