Bale: “¿China? No sé… Me tratarían muy bien”

Gareth Bale está disfrutando estos días de su estancia en China junto a la selección de Gales, donde este lunes disputará la final del torneo China World Cup ante Uruguay.

El Expreso de Cardiff ha recuperado la sonrisa gracias a su actuación con los dragones. Sus tres goles en el encuentro ante China le convirtieron en el máximo anotador en la historia de su selección y ahora sólo un partido le separa de conseguir el primer título con Gales. Algo muy especial para el madridista, más incluso que ganar un título a nivel de clubes, según reconocía el propio Bale, recientemente.

La presencia de Gareth en el torneo era un requisito impuesto por el país asiático o de lo contrario no recibirían una suculenta cantidad de dinero. Pero en China no se conforman con verlo apenas una semana, sino que están dispuestos a pujar por él e incorporarlo a su campeonato.

Según publicaba estos días el diario The Express, un equipo chino habría ofrecido al Real Madrid una cantidad de 130 millones por el delantero blanco. Si bien, los planes de Bale en caso de abandonar Concha Espina serían para regresar a Inglaterra, con Mourinho esperándole con los brazos abiertos en el Manchester United, o para acabar en el Chelsea.

China no parecía estar en el pensamiento de Gareth Bale. Hasta ahora. El galés ha reconocido el interés de China por él y aunque ha dicho que no es algo que se haya planteado por el momento, ha dejado una puerta abierta a hacerlo en el futuro. Todo puede pasar y es que Bale necesita recuperar un protagonismo que con Zidane no tiene.

“China es un país con mucha gente, siempre que hemos venido los seguidores nos han recibido muy bien” apuntaba el galés. “En términos del futuro, no estoy muy seguro, realmente no he pensado tan lejos para ser honesto“, reconocía Bale, aunque parece estar dispuesto a ampliar horizontes en su carrera. “Estoy seguro de que si alguna vez llegara, me cuidarían muy bien“, concluía el galés dejando ver que no sería tan descabellado que el Expreso de Cardiff termine en la liga china.